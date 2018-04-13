Войска готовы к ведению масштабной континентальной войны

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Россия концентрирует на границе с Украиной готовую к масштабной континентальной войне группировку войск. Об этом сообщает Новое время, информирует svodka.net.

Об этом Турчинов заявил на XI Киевском Форуме безопасности.

Секретарь Совбеза отметил, что на донецком направлении Украине противостоит 8-я армия, и одна из дивизий этой армии уже готова вести боевые действия в любое время.

«Это войска готовы к масштабному применению, к ведению масштабной континентальной войны», — цитирует Турчинова Интерфакс-Украина.

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По данным СНБО, против Украины могут уже сегодня быть задействованы порядка 260 тыс. российских военнослужащих, 3,5 тыс. танков, 11 тыс. бронированных машин, около 4 тыс. артиллерийских систем, более 1 тыс. реактивных систем залпового огня.

«Все эти войска будет поддерживать 4 и 6 армии Военно-воздушных сил Российской Федерации», — добавил Турчинов.

В феврале-марте 2014 года Россия после падения в Украине режима президента Виктора Януковича провела спецоперацию по аннексии Крыма, инспирировала выступление сепаратистов в Луганской и Донецкой области и пошла на прямое военное набег в августе 2014 и феврале 2015 годов.

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Россия продолжает подпитывать войну на Донбассе деньгами и вооружением, создав в оккупированных районах полноценную армию в составе кадровых российских военных, граждан РФ и местных сепаратистских элементов.

В результате российской агрессии погибли более 10 тысяч украинцев, более 20 тысяч получили ранения, 1,8 миллионов украинцев стали внутренне перемещенными лицами. Кроме того, Украина из-за агрессии России потеряла более 16% ВВП.

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