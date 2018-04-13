Соединенные Штаты рассматривают в качестве возможных целей для ударов в Сирии восемь объектов, сообщает Newsru.com со ссылкой на CNBC.

По данным источников телеканала, между объектов, которые планируют удивить США, могут быть два военных аэродрома, исследовательский центр и предприятие, которое, по данным Вашингтона, производит химоружие. Места расположения этих строений не сообщаются.

Перед угрозой удара командование правительственными войсками перераспределяет самолеты ВВС Сирии по аэродромам, где базируются ВКС РФ, в надежде, что США не станут наносить удары по российским целям.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп изучает данные разведки, чтобы принять решение об ответе на предполагаемую химическую атаку в сирийской Думе. По ее словам, рассматриваются различные варианты как по способу ответа, так и по времени. Накануне она также не исключила, то объектами атаки могут стать и российские войска.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира