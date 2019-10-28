Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков дал свою оценку демаршу Украины по поводу возвращения делегации России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) и считает, что оснований для возвращения украинских представителей в ПАСЕ пока нет.

Об этом Дмитрий Разумков заявил в эфире программы "Факты" на "ICTV"

"На сегодня я не вижу предпосылок для изменения того решения, которое было принятов то время принято, оно было абсолютно корректным и правильным", - отметил Дмитрий Разумков.

Он так же признал, что в ПАСЕ есть государства, которые поддерживают такие действия Украины, а есть те, кто предлагает вернуться и не придавать камбэку РФ слишком большое значение.

По словам спикера, конечное решение о возвращении нашей делегации в ПАСЕ должна принимать Верховная Рада.

Отметим, еще 24 октября Разумков в ПАСЕ примерял на себя функции главного блюстителя демократии в ПАСЕ и Европе.

"Политика Украины, раздираемая на части "шестерками" различных олигархов, угрожает существованию самого государства на мой взгляд. Украинские политики разглагольствуют про вступление в ЕС и вступление в НАТО, и при этом демонстрируют полное непонимание и полное противодействие европейской политике. Как Украина может вообще рассуждать о "стремлении в Европу", проводя демарши "бойкота ЕС". Дескать "Как они осмелились нарушить волю Украины в ПАСЕ?" Мне интересно, украинцы понимают насколько смешно и противоестественно выглядят такие демарши из Европы? Ведь в Европу украинцев никто не звал и не никто не просил туда их идти. Они захотели сами и сделали в своей стране из-за этого революцию со свержением законно избранного президента и ими самим избранной Рады. И что теперь? Кто то из правительства сможет объяснить как понимать такие демарши европейцам? Просто "шестерка" Коломойского Разумков проводит волю своего хозяина в Раде. Коломойскому нужна власть над Украиной. Он ее постепенно теряет, так как довлеют европейские институции и проевропейские силы, для которых Коломойский - просто преступник, глава местной ОПГ. Они надеются что Зеленский освободится от зависимости от преступника. Тогда Коломойский делает то же самое что и Порошенко в 2015 году, когда над ним нависла угроза коррупционной петли из Европы - кидается в сторону националистов, для которых Европа лишь ширма, чтобы обрести власть над страной и шельмовать своих политических оппонентов. Смыкание "порохоботов" и "шестерок Коломойского" в Раде все больше и ничего хорошего для Украины это не сулит." - Заявил известный израильский политический обозреватель Соломон Манн.