Странное "призрачное" свечение заметили жители Австрии и части Восточной Европы прошлой ночью.

Люди теряются в догадках, что могло вызвать необычное явление. Среди версий - полярное сияние, ракета и НЛО, передает со ссылкой на .

Австрийский метеоролог Константин Брандес с Ubimet - международной компании, занимающейся прогнозами погоды, - отвергает некоторые теории.

"Явление происходило на востоке, а значит это не могло быть северное сияние", - говорит он. Утверждает - его на севере Европы редко можно увидеть. Дальше на юг - это вообще нонсенс.

"Метеорологического объяснение этому явлению нет", - заключает Брандес.

Это мог быть след от запуска ракеты, считает метеоролог. Солнце не взошло и ее не было видно. Ракета могли запустить с космодрома Байконур в Казахстане. Такой запуск планировался на вторник.

Журналист Юлиан Репке имеет другую теорию. Россия запустила межконтинентальную баллистическую ракету, утверждает он.

26 декабря 2017 стратегические ракетные войска провели успешный запуск ракеты "Тополь / СС-25" с Капустинского Яра, сообщается на сайте russianforces.org. Она могла вызвать такое явление в небе.

#NEWS #Russia test fired an RS-12M Topol intercontinental ballistic missile this morning to "develope effective means of overcoming anti-ballistic missile defense".

The launch was visible in Russian-occupied eastern #Ukraine. pic.twitter.com/4TrlGCDLeJ

Julian Röpcke (@JulianRoepcke) 26 декабря 2017 г.

Bu sabah saat 06.33 de havada böyle bir ışık gördüm. Sonra bu ışık kayboldu ama dumanları havada iz bıraktı. pic.twitter.com/ObWwiU1P2D

Erdinç Zaman (@erdincz) 26 декабря 2017 г.

buda izmitten pic.twitter.com/22OLY6nHAv

Abdullah YILDIRIM (@cavalli1903) 26 декабря 2017 г.

