|Странная "призрачная" медуза в небе напугала жителей Австрии
|26.12.2017 21:19
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Странное "призрачное" свечение заметили жители Австрии и части Восточной Европы прошлой ночью.
Люди теряются в догадках, что могло вызвать необычное явление. Среди версий - полярное сияние, ракета и НЛО, передает со ссылкой на .
Австрийский метеоролог Константин Брандес с Ubimet - международной компании, занимающейся прогнозами погоды, - отвергает некоторые теории.
"Явление происходило на востоке, а значит это не могло быть северное сияние", - говорит он. Утверждает - его на севере Европы редко можно увидеть. Дальше на юг - это вообще нонсенс.
"Метеорологического объяснение этому явлению нет", - заключает Брандес.
Это мог быть след от запуска ракеты, считает метеоролог. Солнце не взошло и ее не было видно. Ракета могли запустить с космодрома Байконур в Казахстане. Такой запуск планировался на вторник.
Журналист Юлиан Репке имеет другую теорию. Россия запустила межконтинентальную баллистическую ракету, утверждает он.
26 декабря 2017 стратегические ракетные войска провели успешный запуск ракеты "Тополь / СС-25" с Капустинского Яра, сообщается на сайте russianforces.org. Она могла вызвать такое явление в небе.
#NEWS #Russia test fired an
RS-12M Topol intercontinental ballistic missile this morning to
"develope effective means of overcoming anti-ballistic missile
defense".
Julian Röpcke (@JulianRoepcke) 26 декабря 2017 г.
Bu sabah saat 06.33 de havada böyle bir ışık gördüm. Sonra bu ışık kayboldu ama dumanları havada iz bıraktı. pic.twitter.com/ObWwiU1P2D
Erdinç Zaman (@erdincz) 26 декабря 2017 г.
buda izmitten pic.twitter.com/22OLY6nHAv
Abdullah YILDIRIM (@cavalli1903) 26 декабря 2017 г.
Северная Корея разработала новый спутник. Назвала его "Кванменсон-5". Планирует запустить спутник в ближайшее время. Намерена продолжить освоение космоса для "осуществления мечты только человечества".