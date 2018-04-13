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ГПУ направит во Францию документы для экстрадиции организатора титушек Саркисяна в ближайшие дни - Лысенко
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13.04.2018 13:51
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Спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко считает, что
французские правоохранители не будут медлить с выдачей Армена
Саркисяна, который во время Майдана был организатором титушек,
причастных к нападениям на митингующих. Саркисяна задержали 12
апреля во Франции Скриншот: Gorlovka UA / YouTube Он напомнил, что
французские правоохранители могут удерживать Саркисяна до 19
мая."Мы не будем ждать до 19 мая. В ближайшие дни, вероятно, даже
на следующей неделе этот пакет документов для экстрадиции будет
доставлен во Францию", – сообщил Лысенко. Он подчеркнул,
что после получения документов Франция должна провести
экстрадиционную проверку."Я так понимаю, наши французские коллеги
тоже не будут с этим медлить, и этот человек очень быстро попадет в
Украину", – сказал спикер ГПУ. Лысенко добавил, что
Саркисяна задержали во время проверки документов. Сработал
требование, который украинские правоохранители подавали в
Интерпол.Кроме организации титушек во времена Майдана, Саркисяна
"подозревают в организации взрывов и других противоправных
действий, направленных на организацию опасных мероприятий для
украинцев".12 апреля о задержании Саркисяна во
Франции сообщил парламентарий от "Народного фронта", член
коллегии Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.Глава
МВД Арсен Аваков рассказал, что у Саркисяна есть два
паспорта – армянский и украинский. Во Франции ему избрали меру
пресечения в виде личного обязательства выполнять все судебные
предписания до 19 мая. К этому времени Генпрокуратура Украины
должна прислать документы о его экстрадиции, заверил
Аваков. Украинские следователи считают Саркисяна одним из
организаторов титушек, которые нападали на людей во время Революции
достоинства. Оружием титушек обеспечивал руководитель департамента
ресурсного обеспечения МВД Павел Зинов, а координацией групп
Саркисяна с тогдашним министром Виталием Захарченко занимался
руководитель медиахолдинга "Контакт" Виктор Зубрицкий, отмечали в
МВД.В приговоре Юрию Крысину, который является фигурантом дела об
убийстве журналиста Вячеслава Веремия, упоминалось, что
именно Саркисян поручил ему за $20 тыс. собрать
группу титушек для противодействия активистам Евромайдана.Саркисян
также является фигурантом других уголовных производств.
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