Спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко считает, что французские правоохранители не будут медлить с выдачей Армена Саркисяна, который во время Майдана был организатором титушек, причастных к нападениям на митингующих. Саркисяна задержали 12 апреля во Франции Скриншот: Gorlovka UA / YouTube Он напомнил, что французские правоохранители могут удерживать Саркисяна до 19 мая."Мы не будем ждать до 19 мая. В ближайшие дни, вероятно, даже на следующей неделе этот пакет документов для экстрадиции будет доставлен во Францию", – сообщил Лысенко. Он подчеркнул, что после получения документов Франция должна провести экстрадиционную проверку."Я так понимаю, наши французские коллеги тоже не будут с этим медлить, и этот человек очень быстро попадет в Украину", – сказал спикер ГПУ. Лысенко добавил, что Саркисяна задержали во время проверки документов. Сработал требование, который украинские правоохранители подавали в Интерпол.Кроме организации титушек во времена Майдана, Саркисяна "подозревают в организации взрывов и других противоправных действий, направленных на организацию опасных мероприятий для украинцев".12 апреля о задержании Саркисяна во Франции сообщил парламентарий от "Народного фронта", член коллегии Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.Глава МВД Арсен Аваков рассказал, что у Саркисяна есть два паспорта – армянский и украинский. Во Франции ему избрали меру пресечения в виде личного обязательства выполнять все судебные предписания до 19 мая. К этому времени Генпрокуратура Украины должна прислать документы о его экстрадиции, заверил Аваков. Украинские следователи считают Саркисяна одним из организаторов титушек, которые нападали на людей во время Революции достоинства. Оружием титушек обеспечивал руководитель департамента ресурсного обеспечения МВД Павел Зинов, а координацией групп Саркисяна с тогдашним министром Виталием Захарченко занимался руководитель медиахолдинга "Контакт" Виктор Зубрицкий, отмечали в МВД.В приговоре Юрию Крысину, который является фигурантом дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия, упоминалось, что именно Саркисян поручил ему за $20 тыс. собрать группу титушек для противодействия активистам Евромайдана.Саркисян также является фигурантом других уголовных производств. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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