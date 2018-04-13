Евгений Шевченко

На рекламных баннерах он выглядит строгим и принципиальным, но сколько стоит его принципиальность? Ответ на этот вопрос можно найти на других фото, которых вы никогда не увидите на рекламных баннерах. Поэтому к сведению общественности некоторые штрихи из биографии этого проходимца:

Март 2014 года - арестован уголовным розыском МВД за обман в отдельно крупных размерах - пытался обмануть гражданина Украины на 10млн.грн. Фото прилагается.

Апрель-май 2014 года - доверенное лицо кандидата в президенты Юрия # Бойко. К тому уже не один год был членом «Партии регионов». Фото прилагается.

Июль-август 2014 года - в течение двух месяцев был сержантом в добровольческом батальона «Донбасс». 19 августа во время боевых действий в Иловайске исчез. По личной версии Костанчук - был ранен во время боя и скрывался в лояльных местных жителей в Иловайске. По данным биллинга его телефон в течение месяца передвигался оккупированной территории - в основном находился в Донецке. В конце сентября неизвестным образом Костанчук пересек линию фронта и появился в Киеве. От продолжения военной службы отказался, в составе батальона его больше никто никогда не видел.

Июль 2015 - технический кандидат на выборах народных депутатов в Чернигове. Там был уличен в подкупе избирателей - в его машине были найдены списки избирателей, несколько сот тысяч гривен разложены в конвертах (в каждом по 400грн), оружие и агитационная продукция кандидата от БПП Сергея Березенко:

Осенью 2015 года баллотируется в мэры города Вишневого от партии БПП, но люди не поверили и мэром Костанчук не стал.

После выборов входит в партию экс-главы # СБУ Валентина # Наливайченко - согласно официальной информации на сайте является членом политического совета партии. Фото прилагается.

В феврале 2016 добровольцы и военнослужащие ВСУ требовали от главного военного прокурора Матиос немедленной передачи в суд дела относительно виновников Иловайской трагедии. Костанчук проводит общий с Матиос брифинг, на котором убеждает общество в том, что полтора года следователям недостаточно для полноценного расследования - нужно еще время. Также с одной стороны уверял журналистов и граждан, мы все должны доверять Матиосу и его подчиненным и никаких фальсификаций по делу не будет - виновные будут наказаны. С другой стороны говорил, что Семен Семенченко, который требует немедленного публичного рассмотрения этого дела в суде, не заслуживает доверия.

На сегодняшний день прошло уже 3,5 года (!) - дело в суд до сих пор не направлено, Матиос остается главным военным прокурором, виновные не наказаны.

С весны 2016-го под именем созданной Костанчук охранного агентства «Донбасс-Безопасность» принимает активное участие в многочисленных рейдерских захватах. Из известных мне: неудачная попытка захвата строительства многоэтажного дома в селе Белогородка - рейдеры обещали этим «атошним титушки» 10 квартир, но впоследствии сами «титушки» в частных разговорах жаловались, что заказчики их обманули и никто никаких квартир им так и не передал. Был захват завода в Киеве (точно не помню название - вероятно напомнит кто-то из читателей), произвол в дачном кооперативе «Глядин» возле села Хотяновка и еще много других неприятных событий, которые могут происходить при наличии провластного и коррумпированного крыши:

https://www.facebook.com/masher.berlinska/posts/1823256481032870

Отдельный случай - село Крюковщина, граничащее с Кольцевой дорогой Киева. Здесь господин Костанчук начал подстрекать местное население и привлекать участников АТО и требовать от сельсовета немедленного выделения земельных участков «атошникам». Под давлением общественности сельсовет решил выделить около 10га драгоценной земли, стоимость которой составляет от 2500 $ за сотку - то есть общая цена вопроса равна по меньшей мере 2,5 млн. $. И почему-то так случилось, что в день запланированного голосования Костанчук вместе со своими «титушки» исчез - акция протеста была свернута вместе с палаткой и транспарантами. Сельсовет в тот день таки проголосовал, но землю предоставили не "атошникам», а частному застройщику под строительство жилого комплекса. Такой вот бизнес по-новому.

Летом 2016-го Костанчук встал на защиту интересов бывшего «регионала», который в городе Вишневое занимался аналогичным незаконным и мошенническим захватом земельных участков. Во время столкновений с возмущенной общественностью часто угрожал активистам расправой - во время судебного заседания по рассмотрению этого дела Костанчук признал, что является оперативным сотрудником СБУ.

https://www.facebook.com/igor.truba.14/posts/2035223160091913

В феврале 2017 Костанчук предложил свою кандидатуру на должность заместителя директора НАБУ Артема Сытника (на общественных началах). Я заранее предоставил руководству НАБУ информацию в отношении этого лица и его кандидатура даже не рассматривалась.

В октябре 2017 Костанчук принимал участие в пресс-конференции, на который убеждал общественность в том, что ветераны и активисты, которые требуют создания Антикоррупционного суда является проплаченными «титушки», а Народные депутаты Семен Семенченко и Егор Соболев не заслуживают доверия.

https://www.facebook.com/ievgen.shevchenko.7/posts/10208096437888615

Весной 2018 получил несколько сот тысяч долларов США от клептократов на рекламную кампанию нового лица для Украины - то есть самого себя. Каким образом прежний член «Партии регионов» и действующий сотрудник СБУ будет отрабатывать предоставленные средства - вопрос риторический, ведь он просто будет выполнять указания с горы. Так, как делал это всегда.