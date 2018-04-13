зрение, как и зрение любого человека, ухудшается с возрастом. Последние научные исследования показывают, что ухудшение зрения — та проблема, с которой сталкивается большая часть женщин уже к 50 годам.

Но кроме возрастных изменений, на ухудшение зрения влияют и многие другие факторы, пишет со ссылкой на .

Выбор правильной диеты и стиля жизни может существенно продлить тот период в вашей жизни, в который вы сможете наслаждаться хорошим зрением.

Так что если вы страдаете от возрастного ухудшения зрения, или макулодистрофии, как она называется официально, в этой статье вы найдете несколько советов по тому, как, разнообразив свою диету, не только остановить ухудшение зрения, но и немного его улучшить.

Чеснок — понижает уровень холестерина

Исследования, проведенные в Гарвардской медицинской школе, доказали, что уменьшение уровня холестерина в организме напрямую влияет на вероятность предотвращения дальнейшего развития макулодистрофии. Главная причина макулодистрофии — скопление жировых отложений прямо под сетчаткой глаза. Именно это вызывает симптомы размытости зрения, а в конечном итоге может даже вызвать слепоту. В уже упомянутом нами исследовании Гарвардской медицинской школы 23 добровольцам, страдающим от макулодистрофии, были назначены большие дозы липитора, лекарства, уменьшающего уровень холестерина в организме.

Одновременно с понижением уровня холестерина в организме у десяти участников исследования ощутимо повысилась четкость зрения.

Ну а чеснок — самое доступное средство для уменьшения уровня холестерина в организме в домашних условиях. В «Журнале внутренней медицины» утверждается, что мы можем существенно уменьшить уровень холестерина в нашем организме, употребляя только половину зубчика чеснока в день. Содержащиеся в чесноке полезные вещества способны, кроме только прочего, понизить выработку в организме холестерина.

Чеснок — снижает кровяное давление

Повышенное давление крови вовсе не зря связывают с возрастным ухудшением зрения. Высокое кровяное давление ограничивает ток крови в ткани глаза, что, в свою очередь, негативно сказывается на активности сетчатки. Ведь сетчатка для полноценной работы нуждается в очень большом поступлении кислорода. Но этот кислород никак не может поступить в глаз, если ток крови к нему чем-то существенно ограничен, и результат такого ограничения вполне закономерен — ухудшение зрения.

Серьезные научные издания часто упоминали о двух научных исследованиях, независимо доказавших, что чеснок способствует уменьшению систолического кровяного давления.

Таким образом, мы приходим к заключению, что чеснок — не только приправа, но и лекарство, отлично справляющееся с профилактикой макулодистрофии. Если перед употреблением в пищу чеснок раздавить или нарезать, его целебные свойства становятся еще сильнее. Он дешев, и его легко использовать в качестве приправы к мясу или рыбе. Чеснок — лекарство, созданное самой природой, и вы можете быть уверены, что у него практически нет никаких побочных эффектов (в отличие от тех лекарств, которые можно купить в аптеках). Начните употреблять в пищу хотя бы по половине зубчика чеснока в день, и вскоре вы почувствуете, насколько благотворно он влияет на ваше зрение.

Кроме чеснока ешьте:

Морковь — кладезь бета-каротина

То, что все мы слышали о пользе моркови, по большей части чистой воды правда. В моркови полным-полно бета-каротина. Попадая в наш организм, бета-каротин превращается в ретинол или витамин А, который позволяет нам предотвращать или замедлять возникновение многих проблем со зрением. Недостаток витамина А вызывает ухудшение зрения в сумерках, сухость и резь в глазах, а также близорукость.

Лосось — главный источник жирных кислот Омега-3

Есть три вида жирных кислот Омега-3, и в лососе содержатся все три. В общем и целом, рыбий жир,который мы так не любили в детстве, содержит несколько веществ, которые вполне способны помочь нам сохранить хорошее зрение еще на несколько лет. Еще одним фактором, вызывающим возрастное ухудшение зрения, является атипичное расширение кровеносных сосудов. Некоторые исследователи считают, что его можно предотвратить с помощью регулярного употребления в пищу дозогексаеновой кислоты — одной из жирных кислот омега-3. Ее производные предотвращают ненормальное расширение кровеносных сосудов, далеко не лучшим образом влияющее на ваше зрение.

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