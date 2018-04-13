В течение 2017 года вследствие взрыва мин и неразорвавшихся боеприпасов на Донбассе погибли или получили ранения 245 гражданских лиц. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг, передает

"Наверное наиболее насущной необходимостью является срочное проведение работ по разминированию. В 2017 году 245 гражданских лиц получили ранения или лишились жизни в результате срабатывания мин или невзорвавшихся боеприпасов, 41 человек умер. 20 из них были детьми, 2 погибли, 18 получили ранения", - сообщил Хуг.

По словам Хуга, в 2018 году 17 человек получили ранения и 7 человек погибли в результате срабатывания мин или не разорванных боеприпасов.

Как сообщал наблюдателями СММ ОБСЕ задокументировано почти четыре десятка единиц бронетехники в аэропорту в Луганске.

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