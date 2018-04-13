Об этом сообщил мэр областного центра Руслан Марцинкив, передает «Интерфакс-Украина».

«Исполком поддержал решение о создании социального такси в Ивано-Франковске. Сейчас предлагаем самую оптимальную возможность обеспечить доступным, а главное бесплатным, транспортом тех людей, которые, к сожалению, самостоятельно передвигаться не могут. К примеру, одинокие люди, лица с инвалидностью смогут воспользоваться этой услугой дважды в месяц: в банк или по делам. В лечебные учреждения — дважды в неделю на необходимые медицинские процедуры: диализ, обследование и прочее», — сообщил он.

По информации городского головы, услуга социального такси будет доступной для жителей Ивано-Франковска и 5 пригородных сел.

Для заказа такси необходимо за 2 дня до поездки оставить заявку по указанным телефонам. Преимущество будет предоставляться поездкам в больницы, поликлиники, центры диализа. Для организации социального такси из бюджета Ивано-Франковска направили 100 тыс. грн. Услугу обеспечивают пока три автомобиля.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира