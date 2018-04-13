Михаил Подоляк

Черные метки всегда сначала кажутся серыми и даже белыми. Их, конечно, можно игнорировать. Если есть чем и как игнорировать. На этот раз внутреннее "против" дополнилось внешней "прямой угрозой". И, в чем я совершенно не сомневаюсь, сильно смутило наши и без того шугливые элиты...

Коломойский в Женеве обронил несколько невинных фраз, которые в Киеве сразу же дополнил юридическим содержанием... Аваков.

И все эти "случайные разговоры", никак напрямую между собой не связанные, окончательно убеждают нас в том, что коалиции больше нет.

И что идет "игра всех против всех за приоритет", а "всех больших вместе" в многоходовку по загону одного...

Так вот.

Арсен Борисович в присущем ему прямолинейном стиле анонсировал продавливание через парламент (с крайне высокими шансами) убойного законопроекта о противодействии выборным манипуляциям).

Изящно обставив объявление картинками и цифрой в 68% украинцев, неудовлетверенных "честностью выборов". Чуть ниже он перечислил все типы... спец-технологий, которые и гарантируют "нужные проценты нужным людям".

По сути, столь незамысловато Аваков еще раз обозначил, "что да, мы не имеем электорального потенциала, но точно будем главными регуляторами выборного процесса".

А потому - все к нам. Или не надейтесь на манипулятивную и "административную" коррекцию итоговых результатов.

Сразу скажу, это очень мощный превентивный шаг, который сильно изменит итоговые результаты.

И не только на мажоритарных округах... Чуть позже Аваков заявил также, что "никаких изменений в правительстве не будет".

Кабмин Гройсмана успешно отчитается и получит годичный иммунитет.

Простые выводы.

Арсен Борисович уже открыто признает, что "ключевой голос" в коалиции все-таки только за ним. И это, непременно, повлияет на внутренние трусливые миры чиновников...

С другой стороны, команду Петра Алексеевича явно лишают крайне полезной игровой опции - возможности "слить" неэффективного Гройсмана, списав на него персонально все провальное и недо-реформированное...

Так или иначе, единой админ-команды точно нет, что сильно обнуляет шансы кое-кого.

Более того, "аваковская часть" правящей команды готова разменять "президентскую часть" на личные гарантии и, по сути, выставилась на торги...

Параллельно с этим изящно так "засветил" сам себя Игорь Валерьевич. Коломойский десятками проводит конфиденты и старается делать это максимально скрытно.

Зачем рассказывать богу о своих планах?

Но в тоже время Игорь Валерьевич - известный мастер постановочных сцен, когда через третьи случайные уши он "сливает" место и время какой-то принципиальной встречи.

Чтобы, во-первых, засветить сам факт встречи.

А во-вторых, передать прямые приветы заинтересантам. В этот раз Коломойский объявил Петру Алексеевичу, что "он - в большой игре", и что готов потратить нереально ресурсов на нее.

И походя, безжалостно жертвуя личной репутацией vip-посланника, его же устами (в своем, правда, пересказе) объявил, что от "президента все бегут". Игра?...

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