Обе стороны будто приспособились к этой новой реальности».

Маловероятно, что в течение ближайшего года ситуация на Донбассе изменится, информирует svodka.net.

Об этом «Апострофу» рассказал американский политолог украинского происхождения, аналитик частной разведывательно-аналитической компании Stratfor Юджин Чаусовский.

«Сейчас похоже на то, что конфликт на Донбассе — долгосрочный. В том смысле, что это случай еще одного отколовшегося региона. Он напоминает ситуацию в Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии. Поэтому очень сложно себе представить, что [оккупированная часть] Донбасса вернется в состав Украины. Думаю, сейчас это крайне маловероятно», — подчеркнул аналитик.

В то же время, он не ожидает значительного конфликта: «Обе стороны будто приспособились к этой новой реальности».

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«Сейчас кажется, что нынешняя ситуация конфликта низкой интенсивности с небольшим, но постоянным количеством убитых, будет оставаться в течение года, если не дольше», — резюмировал Чаусовский.

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