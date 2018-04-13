Замгенсекретаря НАТО Роуз Геттемюллер считает важной и реалистичной цель Украины стать членом Североатлантического альянса и Евросоюза. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Геттемюллер назвала важной цель Украины вступить в НАТО Фото: Open Ukraine / Twitter "Я не согласна, что цель Украины – присоединиться к Европейскому союзу и НАТО – это мечты идеалистов", – отметила Геттемюллер. Она подчеркнула, что это важные и реалистичные задачи."Но вы должны понять, что на этом пути вам нужно сделать очень много", – подчеркнула замгенсека НАТО.Она добавила, что Украина знает о своих обязательствах по проведению реформ.В ходе форума президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев будет настаивать на получении Плана действий по членству в НАТО и продвигать всеобъемлющую секторальную интеграцию с Евросоюзом параллельно с Соглашением об ассоциации.Сотрудничество с НАТО Украина активизировала в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с новой Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО и достижение до 2020 года полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран – членов НАТО является приоритетной задачей.9 марта 2018 года в НАТО сообщили, что признают за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе.16 сентября 2014 года Соглашение об ассоциации Украины с Европейским союзом синхронно утвердили Верховная Рада и Европарламент. 1 сентября 2017 года Соглашение об ассоциации вступило в силу в полном объеме.11 июня 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и ЕС. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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