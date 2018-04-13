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Замгенсека НАТО Геттемюллер: Я не согласна, что цель Украины - присоединиться к ЕС и НАТО - мечта идеалистов
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13.04.2018 13:59
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Замгенсекретаря НАТО Роуз Геттемюллер считает важной и реалистичной
цель Украины стать членом Североатлантического альянса и Евросоюза.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Геттемюллер
назвала важной цель Украины вступить в НАТО Фото: Open Ukraine /
Twitter "Я не согласна, что цель Украины – присоединиться к
Европейскому союзу и НАТО – это мечты идеалистов", –
отметила Геттемюллер. Она подчеркнула, что это важные и
реалистичные задачи."Но вы должны понять, что на этом пути вам
нужно сделать очень много", – подчеркнула замгенсека НАТО.Она
добавила, что Украина знает о своих обязательствах по проведению
реформ.В ходе форума президент Украины Петр Порошенко заявил, что
Киев будет настаивать на получении Плана действий по членству
в НАТО и продвигать всеобъемлющую секторальную интеграцию
с Евросоюзом параллельно с Соглашением об ассоциации.Сотрудничество
с НАТО Украина активизировала в 2014 году на фоне аннексии
Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014
года Верховная Рада приняла закон, который
предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В
соответствии с новой Военной доктриной Украины, принятой в 2015
году, углубление сотрудничества с НАТО и достижение до 2020 года
полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями
стран – членов НАТО является приоритетной задачей.9 марта
2018 года в НАТО сообщили, что признают за Украиной статус
страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе.16 сентября
2014 года Соглашение об ассоциации Украины с Европейским
союзом синхронно утвердили Верховная Рада и Европарламент. 1
сентября 2017 года Соглашение об ассоциации вступило в силу в
полном объеме.11 июня 2017 года вступил в силу безвизовый
режим между Украиной и ЕС.
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