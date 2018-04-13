Секретарь СНБО выразил благодарность США и Европе за введение санкций против России

"Хочу вас сразу проинформировать, что по поручению президента на следующей неделе состоится заседание СНБО, где будут продолжены санкции, которые существуют сегодня против РФ и продублированы санкции, которые приняли США и другие европейские страны" , - отметил Турчинов.

Секретарь СНБО выразил благодарность европейским партнерам и США за введение санкций против России.

"Мы благодарны нашим партнерам за обеспокоенность, которую они выражают по российской агрессии в Украине. Мы благодарны за санкции, которые реализуются против России, и, особенно, очень важны последние санкции, которые принял президент Трамп, США, которые довольно существенные и болезненные для РФ " - добавил Турчинов.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко отметил, что в ближайшее время Украина введет санкции в отношении ряда российских олигархов.

В пятницу, 6 апреля, США ввели новые санкции в отношении ряда российских олигархов и компаний. Новые санкции касаются возможного вмешательства Москвы в президентских выборах США в 2016 году.