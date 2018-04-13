|Украина на следующей неделе продлит санкции против России, - Турчинов
|13.04.2018 14:00
|
Секретарь СНБО выразил благодарность США и Европе за введение санкций против РоссииУкраина на следующей неделе продлит санкции против РФ. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов на XI форуме безопасности.
Фото: expres.ua
"Хочу вас сразу проинформировать, что по поручению президента на следующей неделе состоится заседание СНБО, где будут продолжены санкции, которые существуют сегодня против РФ и продублированы санкции, которые приняли США и другие европейские страны" , - отметил Турчинов.
Секретарь СНБО выразил благодарность европейским партнерам и США за введение санкций против России.
"Мы благодарны нашим партнерам за обеспокоенность, которую они выражают по российской агрессии в Украине. Мы благодарны за санкции, которые реализуются против России, и, особенно, очень важны последние санкции, которые принял президент Трамп, США, которые довольно существенные и болезненные для РФ " - добавил Турчинов.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко отметил, что в ближайшее время Украина введет санкции в отношении ряда российских олигархов.
В пятницу, 6 апреля, США ввели новые санкции в отношении ряда российских олигархов и компаний. Новые санкции касаются возможного вмешательства Москвы в президентских выборах США в 2016 году.
К санкционного списка попали российские бизнесмены и предприниматели, чье состояние превышает 1 млрд долл. В частности, новые санкции введены против бизнесменов Олега Дерипаски, Игоря Ротенберга, Сулеймана Керимова и Кирилла Шамалова. Также в таком списке оказались глава российского "Газпрома" Алексей Миллер, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и глава "Роскомнадзора" Александр Жаров.