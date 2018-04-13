Главарь «титушек» утверждает, что находится в России

Подозреваемый в совершении преступлений во время Революции достоинства Армен Саркисян заявил, что находится в России и не был задержан во Франции, информирует svodka.net.

«Я, конечно, не сомневаюсь в профессионализме украинских правоохранительных структур, но должен сказать, что информация о моем задержании во Франции неправдива. Я уже давно не был во Франции, и меня там не задерживали», — заявил Саркисян.

Об этом пишет LB.ua, ссылаясь на то, Саркисян сам связался с их редакцией.

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«Очевидно, меня с кем-то перепутали», — допустил он, комментируя заявление ГПУ.

По словам Саркисяна, он находится на территории России.

«Я бы и хотел попасть в Европу, но я туда не езжу», — сказал он.

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Как признал Саркисян, помимо украинского паспорта он имеет армянский паспорт, который, по его словам, получил в ответ на обращение в соответствующие органы.

По словам Саркисяна, он покинул Украину в феврале 2014-го года. Вместе с тем, он не стал отвечать на вопрос о том, приезжал ли он с тех пор на территорию Украины, в том числе неподконтрольную, сославшись на «конфиденциальную информацию».

Комментируя заочно предъявленные ему украинскими правоохранителями обвинения, Саркисян отметил, что «они еще, видимо, не разобрались и время все расставит на свои места». Он утверждает, что до настоящего момента попыток юридически решить свои вопросы не предпринимал: «Раньше не было необходимости, а вот сейчас, да, буду заниматься. …Просто я не видел себя какое-то время в Украине. Я – патриот Донбасса, но сейчас живу в России. В Европу я наездился в свое время, Россия мне больше нравится. …Я считаю, что Россия и Украина – один народ, конечно, есть некоторые разногласия, но я надеюсь, в будущем их устранят».

уроженец Еревана Армен Горловский (Саркисян) — известная в криминальных кругах личность. оН Считается человеком Юрия Иванющенко. В 2009-2010 годах будто бы получил титул «смотрящего» по Горловке. Вице-президент Федерации бокса в Горловке. Именно Горловку СМИ называют основным поставщиком «титушек» на антимайдан во время Революции достоинства.

Как сообщали новости дня ранее, «титушки» Саркисяна, по данным СМИ, причастны к убийству журналиста Вячеслава Веремия 19 февраля 2014 года, а также убийству горловского оппозиционного депутата Владимира Рыбака. Активно участвовали в событиях «русской весны» — в частности, пророссийских митингах, захвате Горловского ГОВД.

По данным украинских правоохранителей, 12 апреля 2018 года Саркисян был задержан во Франции.

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