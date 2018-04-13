Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у президента РФ Владимира Путина нет альтернатив, следовательно стоит подумать о продлении полномочий главы государства больше, чем на два срока. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Кадыров предложил продлить полномочия президента РФ, не спрашивая согласия Путина Фото: ЕРА По мнению Кадырова, у Путина нет альтернатив, следовательно пока он "во здравии", президент должен оставаться во главе государства. Он отметил, что Госдума и другие государственные институты могут вынести соответствующее решение на всенародный референдум.Он высказал уверенность, что народ поддержит продление полномочий президента, а само решение можно принять, не спрашивая Путина.Путин впервые был избран президентом РФ 26 марта 2000 года. Он переизбирался на пост главы государства в 2004-м и 2012 годах. На президентских выборах в 2018 году по данным ЦИК РФ за Путина проголосовало 76,69% избирателей. Согласно конституции России, президентскую должность можно занимать не более двух сроков подряд. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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