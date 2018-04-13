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Кадыров заявил, что в России не нужно думать о другом главе государства, пока Путин "во здравии"
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13.04.2018 14:07
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у президента РФ Владимира
Путина нет альтернатив, следовательно стоит подумать о продлении
полномочий главы государства больше, чем на два срока. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Кадыров предложил
продлить полномочия президента РФ, не спрашивая
согласия Путина Фото: ЕРА По мнению Кадырова, у Путина нет
альтернатив, следовательно пока он "во здравии", президент должен
оставаться во главе государства. Он отметил, что Госдума и другие
государственные институты могут вынести соответствующее решение на
всенародный референдум.Он высказал уверенность, что народ поддержит
продление полномочий президента, а само решение можно принять, не
спрашивая Путина.Путин впервые был избран президентом РФ 26
марта 2000 года. Он переизбирался на пост главы государства
в 2004-м и 2012 годах. На президентских выборах
в 2018 году по данным ЦИК РФ за Путина проголосовало
76,69% избирателей. Согласно конституции России, президентскую
должность можно занимать не более двух сроков подряд.
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