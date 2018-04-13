|В Барселоне грузовик с неисправными тормозами наехал на людей
|13.04.2018 14:08
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В результате инцидента пострадали семь человекВ Барселоне грузовик, у которого отказали тормоза, наехала на людей, в результате инцидента пострадали семь человек.
Фото: La Vanguardia
Грузовик случайно наехал на шесть человек, включая детей 11 и 13 лет. Инцидент произошел около пяти вечера по местному времени в четверг, - сообщает La Vanguardia.
Очевидцы сообщают, что автомобиль задел мотоциклиста и пешеходов, после чего врезался в дерево.
Фото: Авангард
Все пострадавшие получили незначительные травмы, сообщили в городском совете Барселоны.
Кроме пяти пешеходов и одного мотоциклиста пострадал также водитель грузовика.
Согласно предварительной информации, у автомобиля были неисправны тормоза.
Напомним, 7 апреля в центре Мюнстера (Германия), произошел наезд на пешеходов . Злоумышленник направил автомобиль на людей, которые сидели на террасе популярного ресторана Grosser Kiepenkerl.
По информации издания Sueddeutsche Zeitung, а также телеканалов WDR и NDR, водитель грузового микроавтобуса - гражданин Германии 1969, который имел психические расстройства. В его доме провели обыск на предмет наличия взрывчатых веществ.
Издание Spiegel Online отмечает, что нападавший - 48-летний житель Мюнстера Йенс Р., в прошлом однажды уже демонстрировал проблемную психическую поведение, он не был известен полиции как экстремист.