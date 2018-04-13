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В Барселоне грузовик с неисправными тормозами наехал на людей
13.04.2018 14:08
В Барселоне грузовик с неисправными тормозами наехал на людей
В результате инцидента пострадали семь человек
В Барселоне грузовик, у которого отказали тормоза, наехала на людей, в результате инцидента пострадали семь человек.
В Барселоне грузовик с неисправными тормозами наехал на людей Фото: La Vanguardia

Грузовик случайно наехал на шесть человек, включая детей 11 и 13 лет. Инцидент произошел около пяти вечера по местному времени в четверг, - сообщает La Vanguardia.

Очевидцы сообщают, что автомобиль задел мотоциклиста и пешеходов, после чего врезался в дерево.

Фото: Авангард

Все пострадавшие получили незначительные травмы, сообщили в городском совете Барселоны.

Кроме пяти пешеходов и одного мотоциклиста пострадал также водитель грузовика.

Согласно предварительной информации, у автомобиля были неисправны тормоза.

Напомним, 7 апреля в центре Мюнстера (Германия), произошел наезд на пешеходов . Злоумышленник направил автомобиль на людей, которые сидели на террасе популярного ресторана Grosser Kiepenkerl.

По информации издания Sueddeutsche Zeitung, а также телеканалов WDR и NDR,  водитель грузового микроавтобуса - гражданин Германии  1969, который имел психические расстройства. В его доме провели обыск на предмет наличия взрывчатых веществ.

Издание Spiegel Online отмечает, что нападавший - 48-летний житель Мюнстера Йенс Р., в прошлом однажды уже демонстрировал проблемную психическую поведение, он не был известен полиции как экстремист.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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