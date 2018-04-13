В результате инцидента пострадали семь человек

Грузовик случайно наехал на шесть человек, включая детей 11 и 13 лет. Инцидент произошел около пяти вечера по местному времени в четверг, - сообщает La Vanguardia.

Очевидцы сообщают, что автомобиль задел мотоциклиста и пешеходов, после чего врезался в дерево.

Фото: Авангард