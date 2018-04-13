В одессе продолжает гореть ресторан "Песок" на пляже в районе 13-й станции Большого Фонтана, сообщает Думская .

По данным правоохранителей, возгорание началось около 11:00. На место происшествия прибыли спасатели, которые пытаются добраться до горящего помещения. К тушению пожара также присоединились работники ресторана, которые качают воду из моря с помощью насоса. Кроме того к тушению привлечены военнослужащие Национальной гвардии. Они вместе с сослуживцами участвовали в учениях близко и увидели пожар. Нацгвардейцы помогли покинуть бар находившемуся там молодому человеку и вынесли из ресторана четыре газовых баллона.

Владелец заведения Михаил Иванов считает, что ресторан подожгли. По его словам, перед возгоранием было три хлопка и звук разбитого стекла.

"Никаких работ не велось, электричество было отключено", - заявил Иванов.

Он также отметил, что в начале пожара в ресторане находилось трое его сыновей. Пожарные приехали через 16 минут после возгорания, а еще через 46 минут локализовали пламя. К тому времени пожар распространился на 500 квадратных метров.

Стоит отметить, что ликвидация возгорания продолжается, однако работе пожарных мешает плотная застройка побережья. Погибших и пострадавших нет.

Как сообщал svodka.net ранее, в пятницу утром, 13 апреля, в Одессе на пляже в районе 13-й станции Большого Фонтана произошло возгорание в ресторане "Песок" .

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