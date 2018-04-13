Жители штата Аризона запечатлили схватку североамериканской рыси и гремучей змеи.

Инцидент произошел на проезжей части неподалеку от одного из частных домов, передает со ссылкой на

Борьба длилась около минуты, в итоге победила рысь, которая ушла с добычей в зубах.

"К счастью, мы находились в машине. Если бы мы шли пешком, я бы точно не стала подходить поближе, а просто убежала. Оказаться в такой момент между ними — последнее, чего бы я хотела", — сказала одна из очевидиц произошедшего.

Рысь невосприимчива к яду гремучей змеи, следовательно, даже если змея укусила бы ее много раз, хищнику ничего не грозило.

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