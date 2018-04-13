|У Путина готовят новое военное вторжение в Украину, — СБУ
|13.04.2018 14:11
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В руководстве государства-оккупанта Российской Федерации осенью планируют предпринять новую попытку дестабилизации Украины, использовав старую тему с «защитой русскоязычных», которая предполагает последующее набег регулярных войск.
Такую информацию озвучил сегодня на брифинге в Киеве замглавы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко, передает Liga.net.
СБУ располагает информацией о планах Кремля, которые заключаются, по словам спикера, в «существовании в окружении Путина группы, которая поставила себе целью создать предпосылки для ввода уже осенью этого года российских войск в Украину под предлогом защиты русскоязычного населения».
Кононенко утверждает, что для осуществления такого замысла Москва якобы планирует задействовать криминалитет, «спортсменов» и другие околокриминальные структуры «для избиения участников пророссийских мероприятий и крестных шествий».