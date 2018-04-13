Причиной нераскрытия резонансного преступления, произошедшего почти 2 года назад, в СБУ называют "обстоятельства".

Следствие все еще не располагает реальной доказательной базой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом на брифинге сообщил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко, передает корреспондент интернет-издания UA1.

По его словам, доказательства по делу убийства Шеремета еще собираются.

"К сожалению, ничего нового сказать не могу", - заявил он, напомнив, что сотрудники спецслужбы входят в следственно-оперативную группу Генеральной прокуратуры и Национальной полиции, расследующую убийство журналиста.

Что касается того, что мешает раскрытию преступления, Кононенко сказал: "Обстоятельства".

Напомним, известный журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва авто утром 20 июля 2016 года в Киеве. Машина принадлежала руководителю "Украинской правды" Алене Притуле.

Гибель журналиста квалифицирована как умышленное убийство.

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