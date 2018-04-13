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"Мрачные преступления". Вышел трейлер фильма с Джимом Керри. Видео
13.04.2018 14:15
На канале Movieclips Trailers в YouTube обнародовали трейлер фильма "Мрачные преступления". По сюжету полицейский охотится за писателем-маньяком. Его жертвы связаны с действием романов. Роли исполнили Джим Керри, Мартон Чокаш, Шарлотта Генсбур. Премьера фильма запланирована на 18 апреля 2018 года. Этот материал можно прочитать и на украинском языке   | Керри исполнил роль полицейского Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube видео Видео: Movieclips Trailers / YouTube

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