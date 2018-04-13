"Мрачные преступления". Вышел трейлер фильма с Джимом Керри. Видео
13.04.2018 14:15
На канале Movieclips Trailers в YouTube обнародовали трейлер фильма
"Мрачные преступления". По сюжету полицейский охотится за
писателем-маньяком. Его жертвы связаны с действием романов. Роли
исполнили Джим Керри, Мартон Чокаш, Шарлотта Генсбур. Премьера
фильма запланирована на 18 апреля 2018 года. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке | Керри исполнил роль
полицейского Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube видео
Видео:
Movieclips Trailers / YouTube