Политики потребовали от России объявить, что Украина не потеряет свое важное значение страны-транзитера из-за строительства "Северного потока-2"

Об этом в четверг после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил премьер-министр Дании Ларс Люкке Расмуссен, сообщает Reuters.

" Украинский вопрос имеет решающее значение в этом контексте" , - отметил Расмуссен. Оба политика потребовали от России объявить, что Украина не потеряет свое важное значение страны-транзитера из-за строительства "Северного потока-2".

Расмуссен также отметил, что правительство Дании до сих пор не предоставило разрешения для строительства газопровода в своей исключительной экономической зоне. Законодательство Дании требует, чтобы правительство также "рассматривало геополитические обстоятельства". Сейчас этот вопрос рассматривает МИД Дании.

По его словам, понятно, что в контексте "Северного потока-2" речь идет не только о коммерческом проекте, но и о политике. Он рад, что в понедельник это также подчеркнула Ангела Меркель.

Напомним, что компания Nord Stream 2 AG получила дозволение на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" в немецкой исключительной экономической зоне.

Ранее, Президент Украины Петр Порошенко предложил Германии альтернативу "Северному потоку-2" , заявив, что проект является экономически неоправданным.