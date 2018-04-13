В Лос-Анджелесе состоялась 29-я церемония вручения ЛГБТ-премии GLAAD Media Awards. Об этом сообщает Deadline .

Каждый год лауреатами премии становятся звезды, которые оказывают помощь в борьбе за равенство прав, а также положительную презентацию людей с гомосексуальной ориентацией в медиа.

В 2018 году награды получили 12 знаменитостей и проектов. Среди них сериал "Это мы", известная певица Бритни Спирс, актер Джим Парсонс, фильм "Фантастическая женщина" и комикс "Черная пантера: Мир Ваканды".

Как сообщал svodka.net ранее, в субботу, 3 марта, около полумиллиона человек на 40-м Сиднейском Марди Гра приняли участие в ежегодном фестивале ЛГБТ-культуры.

Показ фильмов и публичные выставки, которые связаны с вопросами ЛГБТ, были запрещены в турецкой столице Анкаре.

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