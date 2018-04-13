признал, что в связи с инфляцией в 2018 году ожидается рост цен на продукты, передает со ссылкой на .

«В течение 2018 года инфляция будет постепенно замедляться — до 8,9% в декабре, однако оставаться выше целевых ориентиров. Поддерживать инфляционное давление более существенное, чем ожидалось ранее, будет рост цен на продовольственные товары на фоне расширения их экспорта и усиления потребительского спроса вследствие увеличения доходов населения», — сказано в сообщении .

В ведомстве попытаются сдержать инфляцию, применяя предыдущие решения по повышению учетной ставки на депозитных ставках коммерческих банков.

«В дальнейшем инфляция продолжит снижаться благодаря сохранению жесткой монетарной политики, увеличения предложения продуктов питания и замедления импортируемой инфляции. В результате инфляция вернется к целевому диапазону в середине 2019 года и составит 5,8% к концу следующего года. В 2020 году она замедлится до 5%, что будет соответствовать центральному значению целевого диапазона (5% ± 1 п.п.)», — полагают в Нацбанке.

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