В вопросе антироссийских санкций двойных стандартов быть не может, вспомнив пример Франции и Германии.

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил о планах рассмотреть вопрос введения аналогичных американским санкций против Российской Федерации. Об этом сообщает Новое время, информирует svodka.net.

По словам Турчинова, рассмотрение новых санкций состоится на следующей неделе.

«На следующей неделе состоится Совет национальной безопасности и обороны, где будут продлены санкции, которые существуют сегодня, против Российской Федерации, и продублированы санкции, которые приняли Соединённые Штаты и другие, европейские, страны», — заявил Турчинов.

Секретарь Совбеза добавил, что в вопросе антироссийских санкций двойных стандартов быть не может, вспомнив пример Франции и Германии.

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«Несколько примеров, когда наши стратегические партнеры…несмотря на официально принятые санкции, обходными путями продолжают не только сотрудничать с РФ. Это пример Франции. Следующий пример – Германия. Там работают с Российской Федерацией в вопросах военно-технического сотрудничества, обеспечивая их действительно военной техникой…», — заявил Турчинов.

6 апреля США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников, и 12 российских компаний. Санкции предусматривают заморозку активов.

Глава Минфина Стивен Мнучин объяснил введение новых санкций тем, что российские олигархи и элиты извлекают выгоду деятельности властей РФ, которые ведут подрывную и деструктивную политику по всему миру, в том числе продолжает оккупировать Крым и провоцирует насилие на востоке Украины.

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Новые санкции США уже обрушили российский фондовый рынок и привели к падению курса рубля.

Совокупное состояние 50 богатейших людей России за день сократилось более чем на $11,7 млрд вслед за падением российского фондового рынка из-за введения новых санкций США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал новые санкции США в отношении РФ «вопиющим попранием только и вся». А премьер-министр Дмитрий Медведев поручил подготовить ответные меры.

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