По словам Дурова, мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие действий от пользователей при этом он отметил, что не гарантирует доступность сервиса без использования виртуальных частных сетей (VPN).

Бизнесмен предупредил, что в первые часы после начала блокировки Роскомнадзором сторонние VPN-сервисы могут работать медленно из-за перегруженности. Он отметил, что Telegram будет рассылать уведомления пользователям, информируя о развитии ситуации.

В своем Telegram-канале Дуров отметил, что правительства давят на IT-корпорации, угрожая заблокировать источник их дохода "от того или иного рынка", однако Telegram может не беспокоиться об источниках доходов или продажи рекламы.

"Конфиденциальность не для продажи, а права человека не должны быть скомпрометированы из-за страха или жадности", – подчеркнул он.

20 марта Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) обязала Telegram в течение 15 дней предоставить ФСБ ключи для декодирования сообщений.

Сегодня, 13 апреля, Таганский районный суд Москвы заблокировал мессенджер Telegram на территории РФ. Мессенджер может обжаловать решение суда в течение месяца. Представители компании не присутствовали на заседании.

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