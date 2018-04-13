|В Кривом Роге сменили руководителя части, военные которой шли по городу с красными флагами
|13.04.2018 14:24
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Новым командиром воинской части 3011 назначен полковник Александр АленинВ Кривом Роге командира воинской части 3011 Национальной гвардии Украины, бойцы которой прошли с красными флагами во время парада, понизили в должности.
Фото: krnews.ua
Об этом сообщил 13 апреля представитель Центрального теруправления Национальной гвардии Украины Максим Зубов, пишет "Радио Свобода".
По его данным, таковы результаты служебного расследования относительно инцидента.
Как сообщил пресс-секретарь, бывшего командира воинской части Вячеслава Мельника перевели в Северного территориального управления Нацгвардии, где он находится в распоряжении начальника управления. Информация о его новую должность пока не обнародуется.
Новым командиром воинской части 3011 назначен полковник Александр Аленин.
Как известно, 22 февраля военные Национальной гвардии прошлись парадом по Кривому Рогу , держа в руках красные флаги со скрещенными серпом и молотом и надписью "За нашу советскую семью!" Мероприятие проводилось по случаю 74-й годовщины освобождения города от немецких захватчиков.
Позже полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 436-1 Уголовного кодекса Украины (изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического, национал-социалистического тоталитарных режимов).