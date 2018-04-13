Новым командиром воинской части 3011 назначен полковник Александр Аленин

Об этом сообщил 13 апреля представитель Центрального теруправления Национальной гвардии Украины Максим Зубов, пишет "Радио Свобода".

По его данным, таковы результаты служебного расследования относительно инцидента.

Как сообщил пресс-секретарь, бывшего командира воинской части Вячеслава Мельника перевели в Северного территориального управления Нацгвардии, где он находится в распоряжении начальника управления. Информация о его новую должность пока не обнародуется.

Новым командиром воинской части 3011 назначен полковник Александр Аленин.

Как известно, 22 февраля военные Национальной гвардии прошлись парадом по Кривому Рогу , держа в руках красные флаги со скрещенными серпом и молотом и надписью "За нашу советскую семью!" Мероприятие проводилось по случаю 74-й годовщины освобождения города от немецких захватчиков.