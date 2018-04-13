Одно из заведений McDonald's в прекратило свое существование. Компания заявила о закрытии одного из популярных мест для досуга киевлян и гостей города.

Предприятие с иностранными инвестициями " Юкрейн Лтд." Развивает в Украине американскую сети ресторанов быстрого питания McDonald's. На днях международная компания заявила о закрытии одного из заведений. Возле станции метро "Печерская" в на улице Леси Украинки, 26 больше не будет функционировать один из ресторанов.

Оказалось, что такое решение было принято из-за завершения действия договора аренды помещения. В компании заявили, что предложенная новая арендная ставка была экономично невыгодной для McDonald's. Такой комментарий дал руководитель отдела связи с общественностью компании "" Анастасия Зражевская агентству "", передает

Как сообщается в компании, последний рабочий день ресторана на улице Леси Украинки был 10 апреля 2018 года. После закрытия этой локации, работники заведения были переведены компанией McDonald's в другие рестораны сети по .

Первый ресторан быстрого питания McDonald's в Украине был открыт 24 мая 1997 года. Развитием сети занимается ПИИ " Юкрейн Лтд." И на данный момент она ежедневно обслуживает порядка 350 тысяч посетителей, а штат работников составляет около 7,5 тысяч человек.

Рекордным по количеству посещений сети McDonald's в Украине стал 2016 год. Тогда его гостями стали около 85 миллионов человек.

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