|Стало известно, с какой политической силой пойдет на выборы Гройсман
|13.04.2018 14:31
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не намерен присоединяться ни к одной политической силе во время будущих выборов, сообщает Страна.
По словам главы Кабинета министров, политик не является членом ни одной политической партии и в его планы не входит присоединяться к какой-либо политсиле.
"Я не планирую присоединяться ни к одной политической силе. Я вам сказал, что не являюсь членом ни одной политической партии и в мои планы, на сегодняшний день, это не входит", - подчеркнул украинский премьер.
Он также отметил, что не допустит на себя давления любой политсилы, в том числе и представителей коалиции.
Как сообщал svodka.net, премьер-министр Украины Владимир Гройсман за 2017 год задекларировал 17,1 миллиона гривен.
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