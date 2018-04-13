Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не намерен присоединяться ни к одной политической силе во время будущих выборов, сообщает Страна .

По словам главы Кабинета министров, политик не является членом ни одной политической партии и в его планы не входит присоединяться к какой-либо политсиле.

"Я не планирую присоединяться ни к одной политической силе. Я вам сказал, что не являюсь членом ни одной политической партии и в мои планы, на сегодняшний день, это не входит", - подчеркнул украинский премьер.

Он также отметил, что не допустит на себя давления любой политсилы, в том числе и представителей коалиции.

Как сообщал svodka.net, премьер-министр Украины Владимир Гройсман за 2017 год задекларировал 17,1 миллиона гривен .

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