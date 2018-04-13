|Организатор титушок Саркисян заявил, что находится в России и во Франции его не задерживали
|13.04.2018 14:32
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"Я хотел бы попасть в Европу, но я туда не езжу"Армен Саркисян, подозреваемый в совершении преступлений во время Революции достоинства, заявил, что находится в России и не был задержан во Франции.
Фото: ukr.lb.ua
"Я, конечно, не сомневаюсь в профессионализме украинских правоохранительных структур, но должен сказать, что информация о моем задержании во Франции действительности. Я уже давно не был во Франции, и меня там не задерживали", - заявил Саркисян, передает LB.ua.
"Очевидно, меня с кем-то перепутали", - предположил он, комментируя заявление ГПУ.
Отвечая на уточняющие вопросы, Саркисян признал, что находится на территории России. "Я хотел бы попасть в Европу, но я туда не езжу", - сказал он. Он также признал, что имеет в дополнение к украинскому еще и армянский паспорт, который, по его словам, получил в ответ на обращение в соответствующие органы. По словам Саркисяна, он покинул Украину в феврале 2014 года. Вместе с тем ответить на вопрос о том, приезжал он с тех пор на территорию Украины, в том числе не подконтрольную, отказался, сославшись на "конфиденциальную информацию".
Комментируя обвинения, заочно предъявлены ему украинскими правоохранителями, Саркисян отметил, что "они еще, видимо, не разобрались и время все расставит на свои места". Он утверждает, что до сих пор попыток юридически решить свои вопросы не делал: " Раньше не было необходимости, а вот сейчас - да, буду заниматься. ... Просто я не видел себя время в Украине. Я - патриот Донбасса, но сейчас живу в России. в Европу я наездился свое время, Россия мне больше нравится. ... я считаю, что Россия и Украина - один народ, конечно, есть различия, но я надеюсь, в будущем их устранят ".
Справка: уроженец Еревана Армен Горловский (Саркисян) - известная в криминальных кругах человек. Считается человеком Юрия Иванющенко. В 2009-2010 годах якобы получил титул "смотрящего" за Горловкой. Вице-президент Федерации бокса в Горловке. Именно Горловку СМИ называют основным поставщиком "титушок" на Антимайдан во время Революции достоинства. "Титушки" Саркисяна, по данным СМИ, причастны к убийству журналиста Вячеслава Еремея 19 февраля 2014, а также убийства горловского оппозиционного депутата Владимира Рыбака. Активно участвовали в событиях "русской весны": пророссийских митингах, захвате Горловского ГОВД.
По данным украинских правоохранителей, 12 апреля 2018 Саркисяна задержали во Франции.
Напомним, во Франции Интерпол задержал Армена Саркисяна, которого украинские силовые ведомства считают организатором групп "титушок" во время революции Достоинства.
Впоследствии ГПУ сообщила, что ведомство направит во Францию документы по экстрадиции Армена Саркисяна в течение ближайшей недели.