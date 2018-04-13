"Я хотел бы попасть в Европу, но я туда не езжу"

"Я, конечно, не сомневаюсь в профессионализме украинских правоохранительных структур, но должен сказать, что информация о моем задержании во Франции действительности. Я уже давно не был во Франции, и меня там не задерживали", - заявил Саркисян, передает LB.ua.

"Очевидно, меня с кем-то перепутали", - предположил он, комментируя заявление ГПУ.

Отвечая на уточняющие вопросы, Саркисян признал, что находится на территории России. "Я хотел бы попасть в Европу, но я туда не езжу", - сказал он. Он также признал, что имеет в дополнение к украинскому еще и армянский паспорт, который, по его словам, получил в ответ на обращение в соответствующие органы. По словам Саркисяна, он покинул Украину в феврале 2014 года. Вместе с тем ответить на вопрос о том, приезжал он с тех пор на территорию Украины, в том числе не подконтрольную, отказался, сославшись на "конфиденциальную информацию".

Комментируя обвинения, заочно предъявлены ему украинскими правоохранителями, Саркисян отметил, что "они еще, видимо, не разобрались и время все расставит на свои места". Он утверждает, что до сих пор попыток юридически решить свои вопросы не делал: " Раньше не было необходимости, а вот сейчас - да, буду заниматься. ... Просто я не видел себя время в Украине. Я - патриот Донбасса, но сейчас живу в России. в Европу я наездился свое время, Россия мне больше нравится. ... я считаю, что Россия и Украина - один народ, конечно, есть различия, но я надеюсь, в будущем их устранят ".

Справка: уроженец Еревана Армен Горловский (Саркисян) - известная в криминальных кругах человек. Считается человеком Юрия Иванющенко. В 2009-2010 годах якобы получил титул "смотрящего" за Горловкой. Вице-президент Федерации бокса в Горловке. Именно Горловку СМИ называют основным поставщиком "титушок" на Антимайдан во время Революции достоинства. "Титушки" Саркисяна, по данным СМИ, причастны к убийству журналиста Вячеслава Еремея 19 февраля 2014, а также убийства горловского оппозиционного депутата Владимира Рыбака. Активно участвовали в событиях "русской весны": пророссийских митингах, захвате Горловского ГОВД.

По данным украинских правоохранителей, 12 апреля 2018 Саркисяна задержали во Франции.