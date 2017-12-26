Ученые выяснили, что Wi-Fi волны негативно влияют на мозг находящихся в состоянии сна крыс.

Существует несколько направлений негативного воздействия Wi-Fi на наш организм, утверждают ученые, информирует news.eizvestia.com.

Повышает уровень окислительного стресса

И еще одно исследование в 2016 году в том же самом журнале пришло к выводу о том, что длительное электромагнитное воздействие, к разряду которого относится и Wi-Fi-роутер, вызывает повышенный уровень реактивных кислородных субстанций и снижение антиоксидантной защиты организма. Это может приводить к окислительным повреждениям мозга и печени.

Нарушает развитие почек у плода

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В 2004 году журнал Bioelectromagnetics опубликовал исследование, которое показало, что под воздействием Wi-Fi у новорождённых крыс отмечается остановка с развитием почек.

Замедляет подвижность сперматозоидов

Опубликованное в журнале Fertility and Sterility в 2012 году исследование показало, что Wi-Fi негативно влияет на подвижность сперматозоидов. Такие выводы ученые сделали после того, как получили образцы сперматозоидов от 9 здоровых мужчин.

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Вызывает бессонницу

Вполне вероятно, что ваша бессонница не является результатом рабочего стресса, а проистекает из-за воздействия Wi-Fi. В 2013 году ученые выяснили, что Wi-Fi волны негативно влияют на мозг находящихся в состоянии сна крыс. В частности, они нарушали смену фаз сна. Возможно, именно из-за этого многие люди выключают роутер по ночам.

Вызывает рак

Постоянное воздействие электромагнитных полей представляет угрозу в плане развития рака. Еще в 1979 году исследователи доказали, что умершие от рака дети жили в домах, получавших более мощное воздействие электромагнитных полей, по сравнению с другими жилищами.

Напомним, исследователи из США рассказали, что использование Wi-Fi и мобильных телефонов увеличивает риск выкидыша у беременных женщин примерно на 50 процентов. По словам специалистов, причиной пагубного воздействия на организм представительниц прекрасного пола является излучение магнитного поля.

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