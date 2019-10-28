В Министерстве экономики ожидают, что объем денежных переводов в Украину от трудовых мигрантов в этом году может достичь 12 миллиардов долларов. Об этом сообщил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук в интервью изданию " РБК-Украина ".

"Конечно, это важная часть нашего платежного баланса. Речь идет о потоке валюты, которая приходит в страну. Это более 11 миллиардов долларов в прошлом году. И не исключено, что в этом году может быть порядка 12 миллиардов", - отметил Николайчук.

Также он подчеркнул, что переводы от мигрантов являются не только серьезным источников валютных поступлений в Украину, но и существенно влияют на обменный курс.

"Данные потоки быстро выросли за последние пять лет. В будущем уже не ожидаем столь стремительного роста переводов от мигрантов", - сказал замминистра экономики.

Напомним, ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что в 2020 году ожидается рост экономики на 3,7%.

При этом, по прогнозам Минэкономики, к концу следующего года инфляция может снизиться до 5,5%.

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