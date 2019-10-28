|В Минэкономики заявили, что от гастарбайтеров ожидают 12 млрд долларов поступлений в Украину
|28.10.2019 12:21
|
В Министерстве экономики ожидают, что объем денежных переводов в Украину от трудовых мигрантов в этом году может достичь 12 миллиардов долларов. Об этом сообщил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук в интервью изданию "
Также он подчеркнул, что переводы от мигрантов являются не только серьезным источников валютных поступлений в Украину, но и существенно влияют на обменный курс.
Напомним, ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что в 2020 году ожидается рост экономики на 3,7%.
При этом, по прогнозам Минэкономики, к концу следующего года инфляция может снизиться до 5,5%.