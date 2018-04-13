|Дуров прокомментировал решение о блокировке Telegram в России
|13.04.2018 14:33
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. Telegram намерен использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют дополнительных действий от пользователей. Об этом сообщает со ссылкой на обнародованное заявление Павла Дурова.
Вне зависимости от блокировки, мессенджер будет извещать всех российских пользователей о развитии ситуации, однако доступность сервиса без VPN не гарантирована.
Дуров посоветовал не удалять и не переустанавливать Telegram при возникновении проблем со связью, а также кстати скачивать обновления приложения в AppStore или Google Play.
"В первые часы блокировки сторонние VPN/Proxy-сервисы могут быть
перегружены и с большой вероятностью будут работать медленно", -
отметил он.
"Telegram обладает роскошью не заботиться о потоках выручки или продаже рекламы. Конфиденциальность не продается, и права людей не должны ущемляться из-за страха или жадности", - подчеркнул создатель мессенджера в своем Telegram-канале.
Напомним, Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск
Роскомнадзора о блокировании мессенджера Telegram.