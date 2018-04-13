Власть, которую правительства стран имеют над IT-корпорациями, основана на деньгах.

Telegram намерен использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют дополнительных действий от пользователей. Об этом написал основатель мессенджера Павел Дуров на своей странице во «ВКонтакте», информирует svodka.net.

При этом он отметил, что стопроцентная доступность сервиса без VPN не гарантирована. По его словам, вне зависимости от блокировки, мессенджер будет извещать всех российских пользователей о развитии ситуации.

Дуров посоветовал не удалять и не переустанавливать Telegram при возникновении проблем со связью, а также кстати скачивать обновления приложения в AppStore или Google Play.

В своем телеграм-канале Дуров написал, что власть, которую правительства стран имеют над IT-корпорациями, основана на деньгах. «В Telegram у нас есть роскошь не заботиться о доходах или продажах рекламы. Частная жизнь не продается, и права человека не должны быть скомпрометированы из страха или жадности», — заявил он.

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