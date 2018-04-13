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- Объявлены победители международного конкурса World Press Photo.
Фотогалерея
Объявлены победители международного конкурса World Press Photo.
Фотогалерея
Фото: EPA "Фото года". Лучшим снимком признана фотография горящего
мужчины в противогазе. Фото сделал венесуэльц Роналдо Шемидт 3 мая
2017 года во время антиправительственных протестов в Каракасе Фото:
EPA "Современные проблемы. Одиночные снимки". На снимке немецкого
фотографа Джеско Дензела, победившего в этой номинации, изображена
лодка с туристами в крупнейшем нигерийском городе Лагос. Они
путешествуют по району Макоко, который превратился в большой
самострой. Фото сделано 24 февраля 2017 года Фото: EPA "Современные
проблемы. Истории". В номинации победила серия фотографий египтянки
Хебы Хамис. Она запечатлела процесс массирования груди в Камеруне.
Это традиционная практика, цель которой – уменьшить размер молочных
желез девочек, что в дальнейшем должно предотвратить их
изнасилование. В некоторых регионах страны для массажа используют
камни. Фото сделано 7 ноября 2016 года Фото: EPA "Окружающий мир.
Одиночные снимки". В категории победил снимок белого носорога с
завязанными глазами, сделанный 21 сентября 2017 года
южноафриканским фотографом Нилом Олдриджем. Животное везут из ЮАР в
Ботсвану, чтобы спасти от браконьеров Фото: EPA "Окружающий мир.
Истории". Серия снимков нидерландского фотографа Кадира ван
Лохейзена, которая была признана лучшей в этой номинации, посвящена
мусорному полигону в нигерийском Лагосе. Свалка переполнена,
правительство обещает закрыть ее до 2022 года. Фото сделано 27
января 2017-го Фото: EPA "Главные новости. Одиночные снимки".
Победила в номинации фотография австралийского фотографа Патрика
Брауна, на которой изображены тела беженцев рохинджа. Лодка с
представителями этой угнетаемой в Мьянме этнической группы
перевернулась на пути в Бангладеш. Фото сделано 28 сентября 2017
года Фото: EPA В номинации "Главные новости. Истории" победила
серия фотографий ирландского фотографа Айвора Прикетта о боях за
Мосул. На этом фото, сделанном 16 сентября 2017 года, иракская
женщина наблюдает за работой спасателей после того, как властям
удалось выбить боевиков ИГИЛ из города Фото: EPA "Долгосрочный
проект". В этой категории победила серия фотографий "Я из
Вальдфиртеля" нидерландского фотографа Карлы Когельман. На фото
изображены сестры Ханна и Алена, живущие в австрийской деревне
Меркенбрехтс. Когельман фотографирует их с 2012 года. Этот снимок
был сделан 18 августа 2013-го Фото: EPA "Природа. Одиночные
снимки". Победитель в этой номинации – фото лысого орла, который
ест отходы в мусорном контейнере возле супермаркета на Аляске. Фото
сделал американский фотограф Кори Арнольд 14 февраля 2017 года
Фото: EPA "Природа. Истории". Победил в номинации репортаж
американской фотожурналистки Ами Витале о новорожденных слонах,
которые проходят реабилитацию в специальном центре в Кении. Снимок
был сделан 11 февраля 2017 года Фото: EPA "Люди. Одиночные снимки".
На снимке шведского фотографа Магнуса Веннмана – беженки из Косово,
у которых диагностировали синдром отстраненности. Это болезнь, при
которой человек становится пассивным, неподвижным, неспособным
есть, говорить и реагировать. Считается, что беженцы с этим
синдромом встречаются только в Швеции. Фото сделано 2 марта 2017
года Фото: EPA "Люди. Истории". Победитель в этой номинации – серия
портретов нигерийских девочек, которые были похищены боевиками
исламистской группировки "Боко Харам", но сумели сбежать из плена.
На этом снимке запечатлена 14-летняя Аиша. Автор серии –
американский фотограф Адам Фергюсон. Фото сделано 21 сентября 2017
года Фото: EPA В категории "Спорт. Одиночные снимки" победу одержал
британский фотограф Оливер Скарфф – с фотографией, на которой
изображено, как члены двух команд борются за мяч во время матча по
так называемому королевскому футболу. Фото было сделано 28 февраля
2017 года в Эшборне (графство Дербишир). В игре, которая, как
считают, проводится с XVII века на Масленицу, участвуют две команды
из двух частей города – Up’Ards и Down’Ards. Среди главных правил –
нельзя убивать соперников, а также переносить мяч в сумках,
рюкзаках и перевозить на моторном транспорте Фото: EPA "Спорт.
Истории". Победила в номинации серия фотографий бельгийца Алена
Шредера о соревнованиях молодых жокеев на острове Сумбава в
Индонезии. Фото было сделано 17 сентября 2017 года Фото: EPA В
номинации "Новости. Истории" победила серия фотографий "Бойня в
Лас-Вагеса", сделанная во время стрельбы на кантри-фестивале 1
октября 2017 года. Тогда погибли 58 человек, более 500 получили
ранения. Автор фотографий – американец Дэвид Беккер Как сообщается
на сайте конкурса, лучшим признали снимок венесуэльца Рональдо
Шемидта. На фото запечатлен демонстрант, охваченный огнем во время
столкновений с полицией на митинге против президента Венесуэлы
Николаса Мадуро в мае 2017 года. Одежда 28-летнего Хосе Виктора
Саласара Бальсы загорелась, когда взорвался газовый бак мотоцикла.
Он выжил, но получил ожоги первой и второй степени. В фотогалерее
также представлены победители в других номинациях.
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