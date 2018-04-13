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Объявлены победители международного конкурса World Press Photo. Фотогалерея
13.04.2018 14:39
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Объявлены победители международного конкурса World Press Photo. Фотогалерея

Фото: EPA "Фото года". Лучшим снимком признана фотография горящего мужчины в противогазе. Фото сделал венесуэльц Роналдо Шемидт 3 мая 2017 года во время антиправительственных протестов в Каракасе Фото: EPA "Современные проблемы. Одиночные снимки". На снимке немецкого фотографа Джеско Дензела, победившего в этой номинации, изображена лодка с туристами в крупнейшем нигерийском городе Лагос. Они путешествуют по району Макоко, который превратился в большой самострой. Фото сделано 24 февраля 2017 года Фото: EPA "Современные проблемы. Истории". В номинации победила серия фотографий египтянки Хебы Хамис. Она запечатлела процесс массирования груди в Камеруне. Это традиционная практика, цель которой – уменьшить размер молочных желез девочек, что в дальнейшем должно предотвратить их изнасилование. В некоторых регионах страны для массажа используют камни. Фото сделано 7 ноября 2016 года Фото: EPA "Окружающий мир. Одиночные снимки". В категории победил снимок белого носорога с завязанными глазами, сделанный 21 сентября 2017 года южноафриканским фотографом Нилом Олдриджем. Животное везут из ЮАР в Ботсвану, чтобы спасти от браконьеров Фото: EPA "Окружающий мир. Истории". Серия снимков нидерландского фотографа Кадира ван Лохейзена, которая была признана лучшей в этой номинации, посвящена мусорному полигону в нигерийском Лагосе. Свалка переполнена, правительство обещает закрыть ее до 2022 года. Фото сделано 27 января 2017-го Фото: EPA "Главные новости. Одиночные снимки". Победила в номинации фотография австралийского фотографа Патрика Брауна, на которой изображены тела беженцев рохинджа. Лодка с представителями этой угнетаемой в Мьянме этнической группы перевернулась на пути в Бангладеш. Фото сделано 28 сентября 2017 года Фото: EPA В номинации "Главные новости. Истории" победила серия фотографий ирландского фотографа Айвора Прикетта о боях за Мосул. На этом фото, сделанном 16 сентября 2017 года, иракская женщина наблюдает за работой спасателей после того, как властям удалось выбить боевиков ИГИЛ из города Фото: EPA "Долгосрочный проект". В этой категории победила серия фотографий "Я из Вальдфиртеля" нидерландского фотографа Карлы Когельман. На фото изображены сестры Ханна и Алена, живущие в австрийской деревне Меркенбрехтс. Когельман фотографирует их с 2012 года. Этот снимок был сделан 18 августа 2013-го Фото: EPA "Природа. Одиночные снимки". Победитель в этой номинации – фото лысого орла, который ест отходы в мусорном контейнере возле супермаркета на Аляске. Фото сделал американский фотограф Кори Арнольд 14 февраля 2017 года Фото: EPA "Природа. Истории". Победил в номинации репортаж американской фотожурналистки Ами Витале о новорожденных слонах, которые проходят реабилитацию в специальном центре в Кении. Снимок был сделан 11 февраля 2017 года Фото: EPA "Люди. Одиночные снимки". На снимке шведского фотографа Магнуса Веннмана – беженки из Косово, у которых диагностировали синдром отстраненности. Это болезнь, при которой человек становится пассивным, неподвижным, неспособным есть, говорить и реагировать. Считается, что беженцы с этим синдромом встречаются только в Швеции. Фото сделано 2 марта 2017 года Фото: EPA "Люди. Истории". Победитель в этой номинации – серия портретов нигерийских девочек, которые были похищены боевиками исламистской группировки "Боко Харам", но сумели сбежать из плена. На этом снимке запечатлена 14-летняя Аиша. Автор серии – американский фотограф Адам Фергюсон. Фото сделано 21 сентября 2017 года Фото: EPA В категории "Спорт. Одиночные снимки" победу одержал британский фотограф Оливер Скарфф – с фотографией, на которой изображено, как члены двух команд борются за мяч во время матча по так называемому королевскому футболу. Фото было сделано 28 февраля 2017 года в Эшборне (графство Дербишир). В игре, которая, как считают, проводится с XVII века на Масленицу, участвуют две команды из двух частей города – Up’Ards и Down’Ards. Среди главных правил – нельзя убивать соперников, а также переносить мяч в сумках, рюкзаках и перевозить на моторном транспорте Фото: EPA "Спорт. Истории". Победила в номинации серия фотографий бельгийца Алена Шредера о соревнованиях молодых жокеев на острове Сумбава в Индонезии. Фото было сделано 17 сентября 2017 года Фото: EPA В номинации "Новости. Истории" победила серия фотографий "Бойня в Лас-Вагеса", сделанная во время стрельбы на кантри-фестивале 1 октября 2017 года. Тогда погибли 58 человек, более 500 получили ранения. Автор фотографий – американец Дэвид Беккер Как сообщается на сайте конкурса, лучшим признали снимок венесуэльца Рональдо Шемидта. На фото запечатлен демонстрант, охваченный огнем во время столкновений с полицией на митинге против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в мае 2017 года. Одежда 28-летнего Хосе Виктора Саласара Бальсы загорелась, когда взорвался газовый бак мотоцикла. Он выжил, но получил ожоги первой и второй степени. В фотогалерее также представлены победители в других номинациях.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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