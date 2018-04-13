У Москвы есть "неопровержимые доказательства" того, что химическая нападение в сирийском городе Дума была постановкой. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает со ссылкой на РИА Новости.

По словам Лаврова, к этой постановке "приложили руку спецслужбы одного государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании".

"Миссия экспертов Организации по запрещению химического оружия должна прибыть в Дамаск, по-моему, завтра утром, и мы рассчитываем, что без промедления она поедет в Думу, где никаких подтверждений применения химического оружия, хлора или какого бы то ни было наши специалисты, которые обследовали это место, не обнаружили", — заявил Лавров.

Напомним, ранее сообщалось, что у США есть доказательства применения химического оружия в сирийском городе Дума. В крови и моче большинства пострадавших были обнаружены следы хлора. Кроме того, у части людей были обнаружены следы нервно-паралитического вещества.

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