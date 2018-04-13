"Это обошлось нашей стране очень дорого, оккупацией Крыма и части Донецкой и Луганской областей"

Об этом Аваков сказал в своем выступлении на форуме по вопросам безопасности, передает LIGA.net.

Аваков напомнил, что Украина по Будапештскому меморандуму была гарантирована безопасность и территориальная целостность в обмен на отказ от своего ядерного потенциала.

"Я был свидетелем того, как лидеры крупных стран звонили в 2014 году Турчинову, звонили Яценюку и сказали: провоцируйте Путина, давайте спокойнее. Это" спокойнее "обошлось нашей стране очень дорого, оккупацией Крыма и части Донецкой и Луганской областей", - сказал он.