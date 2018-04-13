|Аваков: Лидеры ЕС просили не провоцировать Путина в 2014 году
|13.04.2018 14:41
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"Это обошлось нашей стране очень дорого, оккупацией Крыма и части Донецкой и Луганской областей"Глава МВД Арсен Аваков заявил, что лидеры ЕС призвали экс-премьера Арсения Яценюка и секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Турчинова в 2014 году не провоцировать президента РФ Владимира Путина.
Фото: mvs.gov.ua
Об этом Аваков сказал в своем выступлении на форуме по вопросам безопасности, передает LIGA.net.
Аваков напомнил, что Украина по Будапештскому меморандуму была гарантирована безопасность и территориальная целостность в обмен на отказ от своего ядерного потенциала.
"Я был свидетелем того, как лидеры крупных стран звонили в 2014 году Турчинову, звонили Яценюку и сказали: провоцируйте Путина, давайте спокойнее. Это" спокойнее "обошлось нашей стране очень дорого, оккупацией Крыма и части Донецкой и Луганской областей", - сказал он.
Напомним, что Аваков заявлял, что п идроздилы Министерства внутренних дел готовятся к деоккупации Донбасса .
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