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Аваков: Лидеры ЕС просили не провоцировать Путина в 2014 году
13.04.2018 14:41
Аваков: Лидеры ЕС просили не провоцировать Путина в 2014 году
"Это обошлось нашей стране очень дорого, оккупацией Крыма и части Донецкой и Луганской областей"
Глава МВД Арсен Аваков заявил, что лидеры ЕС призвали экс-премьера Арсения Яценюка и секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Турчинова в 2014 году не провоцировать президента РФ Владимира Путина.
Аваков: Лидеры ЕС просили не провоцировать Путина в 2014 году Фото: mvs.gov.ua

Об этом Аваков сказал в своем выступлении на форуме по вопросам безопасности, передает LIGA.net.

Аваков напомнил, что Украина по Будапештскому меморандуму была гарантирована безопасность и территориальная целостность в обмен на отказ от своего ядерного потенциала.

"Я был свидетелем того, как лидеры крупных стран звонили в 2014 году Турчинову, звонили Яценюку и сказали: провоцируйте Путина, давайте спокойнее. Это" спокойнее "обошлось нашей стране очень дорого, оккупацией Крыма и части Донецкой и Луганской областей", - сказал он.

Напомним, что Аваков заявлял, что п идроздилы Министерства внутренних дел готовятся к деоккупации Донбасса .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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