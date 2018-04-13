Российская певица Юлия Началова, ставшая популярной еще в детстве, была вынуждена признаться в том, что страдает тяжелым и неизлечимым заболеванием.

Как передает со ссылкой на , несколько месяцев назад в студии программы «На самом деле» Началову обвинили в том, что она управляла автомобилем в нетрезвом виде. Позже певица призналась, что вообще не употребляет алкоголь уже много лет из-за подагры. Страшная болезнь начала развиваться после пластической операции. Юлия решилась на операцию по увеличению груди, однако операция была проведена неуспешно, и у певицы началось заражение крови. После сепсиса начались нарушения в работе почек, из-за чего из организма перестала выводиться мочевая кислота.

У Началовой стали появляться страшные шишки на кистях рук, локтях и на ногах. Долгое время певица ходила в закрытой одежде и перчатках, но недавно раскрыла свою тайну. Несмотря на это, поклонники ее поддержали. На Элиной странице в соцсети они подбадривают девушку и пишут о том, что для них Началова – самая красивая.

















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