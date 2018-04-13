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Facebook прокомментировал блокировку страницы со сбором пожертвований для украинки
13.04.2018 14:46
Facebook прокомментировал блокировку страницы со сбором пожертвований для украинки

Каким образом крымские санкции распространились на всю Украину?

Facebook заблокировал американскую страничку для сбора пожертвований на лечение украинской девочки, информирует svodka.net.

Причина — санкции США против Крыма, которые запрещают инвестиции в крымский регион.

Каким образом крымские санкции распространились на всю Украину?

В утренней переписке журналиста LIGA.net с пресс-службой Facebook выяснилось, что соцсеть обязана выполнять санкционные требования США, но так как Facebook пока не может точно удостовериться, что в итоге деньги не попадут в Крым, то запретил сбор средств для всей Украины.

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Из-за неудачной прививки дочка украинца Андрея Хоменко серьезно заболела. Для проведения дорогой операции родители решили собрать нехватающие 26 000 Евро и обратиться за помощью к пользователям Facebook.

Дабы ускорить процесс краудфандинга, друг семьи из Нью-Йорка запустил в Штатах Facebook-кампанию по сбору средств на имя Хоменко. Люди начали делать первые пожертвования, как вдруг соцсеть Цукерберга удалила страницу для сборов. Почему?

Выясняя у службы поддержки Facebook, что произошло, Андрей Хоменко получил следующий ответ: “Мы не можем разрешить сбор средств, которые будут отправлены в страну, подпадающую под всеобъемлющие санкции США”.

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Напомним, в декабре 2014 года президент США Барак Обама подписал документ № 13685, коим наложил санкции на отношения США с Крымом. Он действительно запрещает любые инвестиции в Крым. Но касательно остальной территории Украины в документе нет ни слова. Там даже есть целое определение, что такое “Крымский регион Украины”. Но у Facebook на все это свой взгляд.


Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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