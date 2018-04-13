Каким образом крымские санкции распространились на всю Украину?

Facebook заблокировал американскую страничку для сбора пожертвований на лечение украинской девочки, информирует svodka.net.

Причина — санкции США против Крыма, которые запрещают инвестиции в крымский регион.

Каким образом крымские санкции распространились на всю Украину?

В утренней переписке журналиста LIGA.net с пресс-службой Facebook выяснилось, что соцсеть обязана выполнять санкционные требования США, но так как Facebook пока не может точно удостовериться, что в итоге деньги не попадут в Крым, то запретил сбор средств для всей Украины.

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Из-за неудачной прививки дочка украинца Андрея Хоменко серьезно заболела. Для проведения дорогой операции родители решили собрать нехватающие 26 000 Евро и обратиться за помощью к пользователям Facebook.

Дабы ускорить процесс краудфандинга, друг семьи из Нью-Йорка запустил в Штатах Facebook-кампанию по сбору средств на имя Хоменко. Люди начали делать первые пожертвования, как вдруг соцсеть Цукерберга удалила страницу для сборов. Почему?

Выясняя у службы поддержки Facebook, что произошло, Андрей Хоменко получил следующий ответ: “Мы не можем разрешить сбор средств, которые будут отправлены в страну, подпадающую под всеобъемлющие санкции США”.

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Напомним, в декабре 2014 года президент США Барак Обама подписал документ № 13685, коим наложил санкции на отношения США с Крымом. Он действительно запрещает любые инвестиции в Крым. Но касательно остальной территории Украины в документе нет ни слова. Там даже есть целое определение, что такое “Крымский регион Украины”. Но у Facebook на все это свой взгляд.

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