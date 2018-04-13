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Армен Саркисян, который во время Майдана был организатором титушек,
причастных к нападениям на митингующих, допускает, что его с кем-то
перепутали, заявляя о его задержании во Франции. О задержании
Саркисяна во Франции сообщил вчера член коллегии Министерства
внутренних дел Украины Антон Геращенко Скриншот: Gorlovka UA /
YouTube "Я, конечно, не сомневаюсь в профессионализме украинских
правоохранительных структур, но должен сказать, что информация о
моем задержании во Франции неправдива. Я уже давно не был во
Франции, и меня там не задерживали", – сказал
Саркисян. Он допускает, что его с кем-то
перепутали.Саркисян добавил, что хотел бы попасть в Европу, но он
туда не ездит.Он также признал, что имеет в дополнение к
украинскому еще и армянский паспорт, который, по его словам,
получил в ответ на обращение в соответствующие органы Армении.По
словам Саркисяна, он покинул Украину в феврале 2014-го года. Вместе
с тем, ответить на вопрос о том, приезжал ли он с тех пор на
территорию Украины, в том числе неподконтрольную, отказался,
сославшись на "конфиденциальную информацию".Комментируя обвинения,
заочно предъявленные ему украинскими правоохранителями, Саркисян
отметил, что "они еще, видимо, не разобрались и время все расставит
на свои места".Он утверждает, что до настоящего момента попыток
юридически решить свои вопросы не предпринимал."Раньше не было
необходимости, а вот сейчас, да, буду заниматься. …Просто я не
видел себя какое-то время в Украине. Я – патриот Донбасса, но
сейчас живу в России. В Европу я наездился в свое время, Россия мне
больше нравится. …Я считаю, что Россия и Украина – один народ,
конечно, есть некоторые разногласия, но я надеюсь, в будущем их
устранят", – заявил он. 12 апреля о задержании
Саркисяна во Франции сообщил парламентарий от "Народного
фронта", член коллегии Министерства внутренних дел Украины Антон
Геращенко.Глава МВД Арсен Аваков рассказал, что у
Саркисяна есть два паспорта – армянский и украинский. Во
Франции ему избрали меру пресечения в виде личного обязательства
выполнять все судебные предписания до 19 мая. К этому времени
Генпрокуратура Украины должна прислать документы о его экстрадиции,
заверил Аваков. Украинские следователи считают Саркисяна одним
из организаторов титушек, которые нападали на людей во время
Революции достоинства. Оружием титушек обеспечивал руководитель
департамента ресурсного обеспечения МВД Павел Зинов, а координацией
групп Саркисяна с тогдашним министром Виталием Захарченко занимался
руководитель медиахолдинга "Контакт" Виктор Зубрицкий, отмечали в
МВД.В приговоре Юрию Крысину, который является фигурантом дела об
убийстве журналиста Вячеслава Веремия, упоминалось, что
именно Саркисян поручил ему за $20 тыс. собрать
группу титушек для противодействия активистам Евромайдана.Сегодня
спикер Генпрокуратуры заявил, что ведомство в ближайшие дни
направитво Францию документы для экстрадиции Армена Саркисяна.
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