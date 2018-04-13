Армен Саркисян, который во время Майдана был организатором титушек, причастных к нападениям на митингующих, допускает, что его с кем-то перепутали, заявляя о его задержании во Франции. О задержании Саркисяна во Франции сообщил вчера член коллегии Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко Скриншот: Gorlovka UA / YouTube "Я, конечно, не сомневаюсь в профессионализме украинских правоохранительных структур, но должен сказать, что информация о моем задержании во Франции неправдива. Я уже давно не был во Франции, и меня там не задерживали", – сказал Саркисян. Он допускает, что его с кем-то перепутали.Саркисян добавил, что хотел бы попасть в Европу, но он туда не ездит.Он также признал, что имеет в дополнение к украинскому еще и армянский паспорт, который, по его словам, получил в ответ на обращение в соответствующие органы Армении.По словам Саркисяна, он покинул Украину в феврале 2014-го года. Вместе с тем, ответить на вопрос о том, приезжал ли он с тех пор на территорию Украины, в том числе неподконтрольную, отказался, сославшись на "конфиденциальную информацию".Комментируя обвинения, заочно предъявленные ему украинскими правоохранителями, Саркисян отметил, что "они еще, видимо, не разобрались и время все расставит на свои места".Он утверждает, что до настоящего момента попыток юридически решить свои вопросы не предпринимал."Раньше не было необходимости, а вот сейчас, да, буду заниматься. …Просто я не видел себя какое-то время в Украине. Я – патриот Донбасса, но сейчас живу в России. В Европу я наездился в свое время, Россия мне больше нравится. …Я считаю, что Россия и Украина – один народ, конечно, есть некоторые разногласия, но я надеюсь, в будущем их устранят", – заявил он. 12 апреля о задержании Саркисяна во Франции сообщил парламентарий от "Народного фронта", член коллегии Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.Глава МВД Арсен Аваков рассказал, что у Саркисяна есть два паспорта – армянский и украинский. Во Франции ему избрали меру пресечения в виде личного обязательства выполнять все судебные предписания до 19 мая. К этому времени Генпрокуратура Украины должна прислать документы о его экстрадиции, заверил Аваков. Украинские следователи считают Саркисяна одним из организаторов титушек, которые нападали на людей во время Революции достоинства. Оружием титушек обеспечивал руководитель департамента ресурсного обеспечения МВД Павел Зинов, а координацией групп Саркисяна с тогдашним министром Виталием Захарченко занимался руководитель медиахолдинга "Контакт" Виктор Зубрицкий, отмечали в МВД.В приговоре Юрию Крысину, который является фигурантом дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия, упоминалось, что именно Саркисян поручил ему за $20 тыс. собрать группу титушек для противодействия активистам Евромайдана.Сегодня спикер Генпрокуратуры заявил, что ведомство в ближайшие дни направитво Францию документы для экстрадиции Армена Саркисяна. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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