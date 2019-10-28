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Из космоса вернулся космолет, участвовавший в секретной миссии NASA
28.10.2019 12:29
NASA вернули космолет из секретной миссии
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
события
украина
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