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Из космоса вернулся космолет, участвовавший в секретной миссии NASA
28.10.2019 12:29
NASA вернули космолет из секретной миссии Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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