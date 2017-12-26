Президент ФФУ Андрей Павелко отказывается смотреть вживую матчи ЧМ 2018 "по уважительным причинам". Павелко: У меня есть моральное внутреннее решение, и я его не переступлю Фото: Football Federation of Ukraine / Facebook "Нет, я ни в коем случае не поеду на ЧМ в Россию. Хотя у меня сложная ситуация, ведь я являюсь членом дисциплинарного комитета ФИФА. Там мне необходимо находиться как члену дисциплинарного комитета. Но я по уважительным причинам не могу быть там. У меня есть моральное внутреннее решение, и я его не переступлю", – сказал Павелко.При этом он отметил, что если бы Украина вышла на ЧМ 2018, то "это была бы отдельная история".Чемпионат мира по футболу 2018 года будет проходить в 11 городах России с 14 июня по 15 июля, а конец состоится на стадионе "Лужники" в Москве. Сборная Украины не смогла пробиться на турнир. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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