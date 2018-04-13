Интересный матч "Бавария" - "Реал"

В рамках 1/2 Лиги Европы французский "Марсель" сыграет против австрийского "Зальцбурга". Английский "Арсенал" померяется силами с испанским "Атлетико".

Кроме этого, была проведена жеребьевка финального матча Лиги Европы в Лионе, который состоится 16 мая. Номинальным хозяином игры стал победитель пары "Марсель" - "Зальцбург".

Первые матчи 1/2 финала пройдут 26 апреля, ответные - 3 мая.

В рамках полуфинала Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" сыграет против мадридского "Реала", а "Ливерпуль" проэкзаменует "Рому".

Номинальным хозяином финала стал победитель пары "Бавария" - "Реал".

Напомним, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко помог провести жеребьевку в статусе посла финала Лиги чемпионов-2018 в Киеве.

Первые матчи 1/2 финала ЛЧ пройдут 24 и 25 апреля, ответные - 1 и 2 мая.