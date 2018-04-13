|Состоялась жеребьевка 1/2 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы
|13.04.2018 14:48
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Интересный матч "Бавария" - "Реал"В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/2 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Фото: uefa.com
В рамках 1/2 Лиги Европы французский "Марсель" сыграет против австрийского "Зальцбурга". Английский "Арсенал" померяется силами с испанским "Атлетико".
Кроме этого, была проведена жеребьевка финального матча Лиги Европы в Лионе, который состоится 16 мая. Номинальным хозяином игры стал победитель пары "Марсель" - "Зальцбург".
Первые матчи 1/2 финала пройдут 26 апреля, ответные - 3 мая.
В рамках полуфинала Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" сыграет против мадридского "Реала", а "Ливерпуль" проэкзаменует "Рому".
Номинальным хозяином финала стал победитель пары "Бавария" - "Реал".
Напомним, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко помог провести жеребьевку в статусе посла финала Лиги чемпионов-2018 в Киеве.
Первые матчи 1/2 финала ЛЧ пройдут 24 и 25 апреля, ответные - 1 и 2 мая.
Напомним, что в среду, 11 апреля, в полуфинал Лиги чемпионов пробились мадридский "Реал" и мюнхенская "Бавария".