|Конфуз: Віра Брежнєва "спалилась" з фонограмою на концерті (ВІДЕО)
|13.04.2018 14:50
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Відома співачка Віра Брежнєва днями з'явилася з концертом у російському Красногорську, втім, виступ вже увійшов в історію зіркової кар'єри, як провальний, адже шанувальники не тільки запідозрили використання зіркою фонограми, але й мали нагоду поспостерігати епічне падіння.
Під час виконання Вірою пісні "Близкие люди", співачка заплуталася у сукні і впала просто на сцені. Їй швидко допоміг піднятися охоронець, втім, відео вже не зітреш.
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