Россия Владимира Путина может изменить свою агрессивную политику в отношении Украины только в результате радикальных шагов Европы и США, направленных против Кремля. Однако европейцы нерешительно идут на это, поскольку такие шаги могут нанести вред и их экономике. Вместе с тем, скорее только, нынешняя ситуация военного конфликта низкой интенсивности на Донбассе сохранится минимум на протяжении года.

Такое мнение в интервью изданию высказал американский политолог украинского происхождения, старший аналитик по тематике постсоветского пространства американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor Юджин Чаусовский.

О том, как заставить Россию изменить позицию по Украине

Если ситуация будет оставаться примерно такой, как сейчас, тогда вряд ли Россия изменит свою политику в отношении Украины. Но если США или ЕС будут делать значительно более решительные шаги, которые будут наносить существенно больший экономический убыток России, это, вероятно, изменит политику Кремля. Но нужно помнить, что европейские страны также экономически зависимы от России. Именно следовательно они очень нерешительно идут на радикальные шаги, которые могут нанести вред и их экономике. Определенный вред уже есть, и именно следовательно, думаю, европейцы теперь будут осторожнее.

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То есть возможны шаги, которые действительно заставят Россию пересмотреть свои приоритеты, но они будут иметь последствия и для Европы. Для США – меньше, потому что они не настолько экономически зависимы от России, например, в сфере энергетики.

О том, что может быть на Донбассе через год

Изменится ли ситуация на Донбассе за год? Сейчас похоже на то, что конфликт на Донбассе — долгосрочный. В том смысле, что это случай еще одного отколовшегося региона. Он напоминает ситуацию в Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии.

Поэтому очень сложно себе представить, что [оккупированная часть] Донбасса вернется в состав Украины. Думаю, сейчас это крайне маловероятно. Но также я не жду значительного военного конфликта. Думаю, если бы он был возможен, то уже бы произошел. Обе стороны будто приспособились к этой новой реальности.

Сейчас кажется, что нынешняя ситуация конфликта низкой интенсивности с небольшим, но постоянным количеством убитых, будет оставаться в течение года, если не дольше.

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