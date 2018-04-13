12 апреля в столице на Артпричале состоялось торжественное празднование юбилея Киевского молодежного центра (КМЦ).

Уже 25 лет Центр предоставляет множество бесплатних услуг для студентов, школьников и просто молодых людей, которие стремятся к развитию и самореализации.

"За годы Существование Киевский молодежной центр превратился в эффективную платформу, где молодежь может реализовать свои самые смелые идеи и проекты.

Потенциал украинских школьников и студентов очень большой, следовательно мы стараемся не пропустить ни один хороший замысел.

Наш центр стал своего рода уникальным государственным учреждением, который заботится не только о трудоустройстве, но и о всестороннем развитие молодых людей ", - говорит директор КМЦ Анна Куценко.

Неформальное образование, профориентационные курсы, Молодежное предпринимательство, волонтерство, Привлечение молодежи к государственной службе, патриотическое воспитание, пропаганда здорового образа жизни и сотрудничество с международными организациями - вот неполный перечень направлений деятельности КМЦ, которые реализуются в центре сегодня.

"Молодежь - это будущее нашей страны. Именно следовательно, на сколько образованными и активными будут молодые люди, зависит то, какое государство они будут строить. И сегодня задача власти - предоставлять молодым людям всестороннюю помощь и поддержку в реализации самых смелых проектов.

Для этого важно иметь эффективную коммуникацию с молодежью. Именно в этом и состоит задача Киевского молодежного центра. И он успешно работает уже много лет. Городская власть поддерживает инициативы центра, помогает в его работе и готова воплощать перспективных для столице проекты молодежи", - заявил на мероприятии мэр Виталий Кличко.

На Празднование пришло много почетных гостей, друзей, а также выпускников Киевского молодежного центра.

"КМЦ действительно изменил мою жизнь. И я благодарна, что когда-то именно здесь началась моя карьера", - говорит одна из воспитанниц центра.

Напомним, Киевский молодежный центр Создан в 1993 году. Ежегодно в КМЦ обращается более 25 тысяч молодых людей.

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