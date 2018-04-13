На территории Нью-Йорка была объявлена срочная тревога из-за тигра, который бегал по городским улицам, однако в итоге оказался простым енотом, пишет WNBC .

В соответствии с информацией издания, около 8:30 в полицию города поступило сообщение о том, что посреди одной из улиц района Манхэттен бродит тигр. Журналисты, которые спустя 15 минут прибыли на место инцидента, не нашли там ни хищника, ни правоохранителей.

Спустя некоторое время, полицейские подтвердили, что по Нью-Йорку, действительно, ходил зверь, однако это был не тигр, а енот. В итоге, несколько жителей города возмутилось, что экстренное оповещение по телефону их разбудило.

"Вы хотите сказать, что меня и моих соседей жестоко разбудил шум вертолета, потому что какой-то дурак принял енота за чертового тигра?!" - написал один из американце в микробоге Twitter.

Как сообщал svodka.net.uа, в сети появилось видео, на котором горилла Болинго научилась йоге , занимаясь вместе с тренером. Обезьяна-йог проживает в тематическом парка Буш Гарденс в американском штате Флориде.

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