Сегодня в Киеве во время стычки молодых с группой пенсионеров получила ожог глаз от слезоточивого газа летняя женщина. Об этом сообщили в столичной полиции.

"Пожилая женщина с ожогом глаз была госпитализирована. Был задержан и доставлен в райуправление полиции один человек. После установления личных данных мужчину отпустили. Факт об инциденте официально задокументирован", - сказали в полиции.

Как стало известно сегодня утром, 13 апреля, группа пенсионеров пришла к памятнику Ватутину, чтобы возложить цветы по случаю его дня рождения, которое будет 15 апреля. В это время между ними и группой молодых людей произошло столкновение.

Напомним, в центре Киева облили красной краской памятника советскому военачальнику, генералу армии Николаю Ватутину.

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