|Емельян приходил к Холодницкий с просьбой не устраивать "маски-шоу" в его деле
|13.04.2018 14:56
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По делу о незаконном обогащении Емельяна проведут почерковедческую экспертизуПо материалам просуховування кабинета специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкий, 12 февраля вечером к руководителю САП приходил министр инфраструктуры Владимир Емельян.
Владимир Омелян. Фото: УНИАН
Емельян интересовался процессом расследования дела против него, сообщают "Украинские Новости" со ссылкой на источники правоохранительных органах.
При этом в разговоре Холодницкий сообщил ему, что "все будет по закону" и решение по делу будет принято законное.
Во время диалога Емельян просил САП не устраивать "маски-шоу". При этом Холодницкий не обещал ему такого, как не обещал закрыть против него уголовное производство.
Также издание сообщает , что НАБУ назначило почерковедческую экспертизу по делу о декларировании недостоверной информации и незаконном обогащении Емельяна. Об этом говорится в материалах Соломенского районного суда.
В частности, детектив НАБУ вынес постановление о назначении почерковедческой экспертизы в уголовном производстве от 26 мая 2017 года.
Отмечается, что пользование Емельяном декларировать автомобилем BMW X5 подтверждается, в частности, договорам добровольного страхования, заключенным между страховой компанией "Уника" и братом министра. В этих договорах указанный личный мобильный номер Емельяна.
Суд предоставил НАБУ доступ к платежных документов, подтверждающих оплату за страховой платеж на счет "Пользователи".