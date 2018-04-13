Американский Боинг E-4B Nightwatch СМИ часто называют самолетом «Судного дня». Такое киношное «прозвище» он заслужил исходя из своего предназначения. У американцев четыре таких воздушных судна, одно из которых в любое время готово подняться в воздух.

Самолет, который совершил первый полет в 1974 году, рассчитан на то, чтобы стать штабом для управления армией в случае самых кризисных ситуаций. Например, при ядерных ударах, которые разрушили наземную инфраструктуру. E-4B — это генеральный штаб с высшим политическим и военным руководством, который, с учетом дозаправок, может находиться в воздухе целую неделю. При этом он имеет на борту около сотни человек. Боинг оснащен современной аппаратурой и системами защиты от последствий ядерной атаки.

Исходя из информации о том, что в 2015 г. в конгресс поступила заявка на модификацию воздушных командных пунктов управления, можно предположить, что E-4B Nightwatch были модернизированы.

Его российский аналог — Ил-80 (Ил-86ВКП) разработан на базе пассажирского самолета Ил-86 в конструкторском бюро им. С.В.Ильюшина. Он был полностью оснащен оборудованием в марте 1987 года, а в 1991 году, «начинку» этого воздушного командного пункта (ВКП) модернизировали. Всего было выпущено четыре самолета. В 2015 году сообщалось, что на один из Ил-80 установлено новое оборудование, разработанное предприятием «Полет» (Нижний Новгород), которое специализируется на разработках систем управления и связи для авиации. Что касается внешних отличий, то в российском варианте «постапокалиптического» самолета отсутствуют иллюминаторы (они только у экипажа).

Понятно, что технические характеристики обеих машин никто не подтверждает, учитывая секретность темы. Но по открытым данным, которые периодически появлялись в СМИ, известно, что потолок высоты у «американца» — 14 тыс.м., у российского аналога 11 тыс. м, дальность полета Боинга 11 тыс. км, Ила – около 4 тыс. км, скорость у машин примерно одинакова – 970 км/час.

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